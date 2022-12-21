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T1聯盟／與226公分布拉肢體衝突 外媒形容魔獸變「小老弟」
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在16日傷癒復出後首戰面對台鋼獵鷹，疑似和對手中鋒布拉（Sim Bhullar）發生衝突，影片在推特上流傳，也引起外媒注意。
影片中，霍華德和布拉在場上除了相互拉扯、推擠外，魔獸口中也念念有詞，雙方疑似有言語交鋒。終場雲豹以78：87不敵獵鷹。對此，布拉賽後表示自己不太在意與他對位的是魔獸：「我從不在場上的任何人面前退縮，這對我來說就只是一場比賽。」
霍華德來台至今在場上與對手發生的最大衝突也引起外媒關注，由於布拉身高達226公分，比208公分的霍華德足足高出一顆頭，讓外媒形容布拉是「巨人」，並把魔獸比喻成「小老弟」，也有外媒表示，霍華德來台後似乎變得「有點暴躁」。
DWIGHT HOWARD vs 7'5" SIM BHULLAR— Ballislife.com (@Ballislife) 2022年12月20日
SIM after the win: "For me, I really don't care who I play against. It is what it is, which is basketball. I never back down from anybody on the court. It's just another matchup for me."pic.twitter.com/jO2Xsc3Emi
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