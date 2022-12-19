T1聯盟／霍華德為缺賽親自發話 因我愛球迷所以要保護好自己

桃園雲豹前NBA名將霍華德昨日缺賽風暴延燒，在總經理蘇翊傑於IG發表致歉及請辭文之後，霍華德也在個人IG以英文及中文發文，「我想要確保我的身體狀況是足夠好的可以幫助我的球隊走完一整個賽季然後贏得冠軍，我希望球迷能理解我一場比賽休息是為了更好的結果...」

霍華德這次親自出面發文，為自己缺賽理由解釋，確實就NBA也不會安排連三天比賽，且他才剛復出，類似NBA也有明星球員輪休情況也是會發生，此一情況，NBA球隊一般也不會特別通知球迷，畢竟是球隊內部考量。只不過，台灣球迷對霍華德期待較高，引發這場風暴。

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