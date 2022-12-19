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T1聯盟／為霍華德缺賽向球迷致歉 雲豹總經理蘇翊傑請辭負責
來台引發旋風的前NBA球員霍華德，於昨日球隊主場比賽，僅登錄不出賽，令買票球迷憤怒，但卻一直未能做出表態，使得球迷對球隊不滿情緒散撥開來，甚至向消保官投訴，為此，總經理蘇翊傑在IG最新發千字文說，「球團絕非刻意隱瞞，是我個人沒有在最即時的狀態下，讓球迷得知訊息，這是我的失誤，為此，我卸下總經理一職，向所有愛護霍華德和支持雲豹的球迷致歉，我主動負責。」另外表示球隊會對球迷有補償措施。
蘇翊傑是球員轉戰職業球隊行政職相當成功的例子，季初還一度表示要以兼任球員身分來為球隊出賽，但做為引進霍華德來台的幕後主要推手，他的一直被籃球界視為相當成功典範，因此他的請辭是否會球隊後續影響，仍有待觀察，不過，仍相信他會繼續留在雲豹隊。
至於霍華德要連三天出賽，就連NBA也不會見到，只是球隊方面未及早做出宣布，是一大敗筆。
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