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T1聯盟／霍華德未出賽4球迷投訴 消保官助向永豐雲豹求償

中央社／ 桃園19日電
桃園永豐雲豹三連戰第三場比賽，「魔獸」霍華德（右）全場坐板凳沒有上場，在場邊仍賣力炒熱現場氣氛。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹三連戰第三場比賽，「魔獸」霍華德（右）全場坐板凳沒有上場，在場邊仍賣力炒熱現場氣氛。記者余承翰／攝影

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將霍華德昨天未出賽，4名球迷向桃園市政府投訴，消費者保護室說，將助向業者請求賠償或補償，但這是舉證問題，「證據才是關鍵」。

桃市府法務局消保室主任李大鵬今天告訴中央社記者，巿府一定受理消費者申訴，目前的調查是了解業者有沒有在履約上產生重大失誤，影響消費者權益？到底有沒有球隊明示或暗示「魔獸」霍華德（DwightHoward）將出賽的證據？

雲豹球團表示，暫無回應。

霍華德先前因膝傷休兵近4週，16日回主場國立體育大學綜合體育館比賽才歸隊，17日對戰新北中信特攻隊，連2天出賽後，霍華德昨天未上陣，引發部分球迷不滿。

李大鵬表示，截至下午4時接獲4件申訴案，內容大約為雲豹球團應當明白運動賽事相關知識，卻以「3連戰都上場」等吸引觀眾入場，賽前未告知可能無法達成的風險，直到賽事進行後才由主持人公布。

「看來都是為了霍華德去觀賽的忠心粉絲」，李大鵬說，依消保法規定，企業經營者應確保廣告內容真實，對消費者所負的義務不得低於廣告內容；企業經營者的商品或服務廣告內容於契約成立後，應確實履行，如果球隊或主辦單位承諾魔獸會上場，就必須確保上場。

李大鵬表示，後續將發文請球隊說明相關爭議，也會詢問球迷主張，不管球迷提出證據如何，消保官都會協助消費者向業者請求賠償或補償，協助雙方商議解決門票契約爭議，期盼找出雙方可接受的和解方案。

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