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T1聯盟／「有本事就塞滿高雄巨蛋」 雲豹球團怒槓海神

聯合新聞網／ 綜合報導
魔獸霍華德。圖／聯合報系資料照片
魔獸霍華德。圖／聯合報系資料照片

桃園雲豹在週末迎來3連戰，但當家球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）卻沒在昨天主場的賽事先發，令不少球迷不滿。今天凌晨雲豹球團則在IG發出聲明，怒斥高雄全家海神以「不良善文案」嘲諷球隊，還大酸海神享盡聯盟給予的資源與特權，雖然球團隨後刪文，但已被網友截圖留存。

昨天寒流來襲，國體大體育館仍吸引滿場觀眾，就是為了一睹霍華德風采，不料，魔獸整場坐板凳，讓球迷十分不滿。賽後球團雖在記者會解釋霍華德未出賽一事，但球迷並未買單，海神賽後臉書發文內容「客場神隊友熱情應援，反客為主收下勝利」也疑似引起輸家雲豹不滿，今天凌晨發出聲明。

以下雲豹官方IG聲明全文：

針對高雄全家海神隊在粉絲專頁以不良善文案嘲諷本隊一事，本隊在此正式表達，今日桃園永豐雲豹於主場發生的狀況，是任何職業球隊和球迷都不樂見的。官方社群媒體發文一定程度上代表了球隊意見，望海神粉絲專頁發文能不違背運動精神所強調的基本倫理。

全家海神隊在享盡聯盟給予的資源與特權後，不但沒有想要讓環境一起變得更好，還嘲諷本隊，有失「大球團」的格調，我們深感遺憾。你們有本事，就用#神隊友塞滿高雄巨蛋！#T1聯盟的豬隊友

雲豹球團聲明目前已經刪除。

雲豹 T1聯盟

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