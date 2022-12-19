T1聯盟／雲豹DJ說溜嘴「魔獸下一場就會上」球迷怒噓、提前離場

昨天（19日）桃園永豐雲豹在主場迎戰高雄全家海神，雲豹在3連戰情況下選擇讓「魔獸」霍華德（Dwight Howard）輪休，引起進場球迷不滿，憤而提前離場甚至幫作客的海神加油，終場雲豹也以89：93輸球，苦吞6連敗。

霍華德昨雖身穿球衣坐在板凳席，但先發名單不見「魔獸」名字，現場球迷時不時高喊「給我魔獸」、「Howard、Howard」，過程中霍華德也多次起身向球迷致意。

上半場剩下3分15秒時，場邊DJ威廉卻提前「爆雷」說道：「先讓魔獸休息一下，下一場教練團就會讓他上場。」有球迷得知霍華德不出賽後，氣得提早離場以示抗議。霍華德最終整場板凳「坐好坐滿」，末節現場觀眾更倒戈，在雲豹隊球員發球時出聲干擾、海神得分時則大聲歡呼。

此外，本該幫雲豹加油的威廉還在中場休息時脫口而出「各位回來的時候，繼續為我們的高（雄海神）」，雖然他立即改口，但仍讓球迷大為不滿，慘遭噓聲伺候。

比賽結束後，球迷於海神隊臉書貼底下留言：「高雄真的很棒！反觀雲豹的惱羞成怒」、「謝謝你們打敗雲豹讓全場歡呼！」、「籃球果然是團隊合作比較好看！」暗諷雲豹近期表現不佳。

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