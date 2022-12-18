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T1聯盟／扳倒獵鷹雙塔 特攻奪主場4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特攻隊洋將克力斯（右）攻下全場最高21分。圖／特攻隊提供
特攻隊洋將克力斯（右）攻下全場最高21分。圖／特攻隊提供

台南台鋼獵鷹隊剛組成德古拉與布拉的雙塔陣容，今天碰球風快速的新北中信特攻隊踢到鐵板，特攻在「黑豹」阿巴西和林韋翰外線開火下率隊逆轉，以101：93收下主場4連勝。

特攻首節就打出32：19攻勢，第二節領先更一度達19分，不過獵鷹有布拉轟炸禁區，半場打完特攻領先已縮小到53：49。獵鷹第三節一度超前，但林韋翰和阿巴西的外線開火助隊要回領先，總教練「光哥」李逸驊打趣說：「我們發揮小跑車的速度跑贏大貨車，而今天總籃板數能夠比對手多也是贏球的關鍵。」

中信特攻新洋將康格（Demitrius Conger）今天替補貢獻20分、12籃板成績，先發外援克力斯21分、10籃板，林韋翰19分、10助攻，阿巴西和謝亞軒也各有16分和12分表現；獵鷹以胡凱翔19分最高，布拉替補貢獻18分、12籃板。

新加入的康格提到，本周面臨主場連戰，連續兩天出戰有自己做適當調整，「除了跟球隊配合之外，對於生活飲食也找到自己喜歡的方式，未來也會持續與教練團戰術做配合，目標就是幫助球隊贏球。」

T1聯盟 台南台鋼獵鷹

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