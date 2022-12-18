T1聯盟／魔獸登錄沒上場 雲豹吞6連敗球迷怒：不打要先講啊！

NBA巨星「魔獸」霍華德加入台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，今天雲豹3連戰雖有登錄卻沒先發，下半場仍在板凳區，讓主場上萬球迷發出噓聲，桃園國體大體育館還傳出「退票」、「不打要先講啊」吶喊，第四節球迷甚至「倒戈」幫客隊的高雄全家海神加油，雲豹隊長鄭瑋罰球時發出噓聲，沒進球反而發出高分貝歡呼。

雲豹本周面臨3連戰考驗，前兩場一主場、一客場都吞敗，今天3連戰回到主場迎接T1聯盟衛冕軍高雄全家海神，霍華德雖有登錄卻沒上陣，儘管新外援艾夫伯第一節10投6中攻下13分，助隊24：21領先，第二節再連拿分數，助隊一度取得14分領先，但半場海神以48：47反超。

中場休習後霍華德仍沒上場，國體大體育館球迷開始鼓譟，不時一起吶喊霍華德名字，呼喚不到「魔獸」上場後有球迷轉幫海神加油，一開始的小聲噓聲在主持人「好像噓錯人囉」後分貝轉大，鄭瑋罰球失手後反有歡呼，海神中鋒庫薩斯罰進球後還有掌聲，球迷還在雲豹進攻時喊起「防守」。

「反客為主」的海神，第四節和雲豹比數拉鋸，鄭瑋飆進三分球後82：82追平，庫薩斯最後1分02秒快攻籃下放進超前球讓海神再以89：88領先；43.7秒林宜輝切入遭庫薩斯犯規，他罰球時掌聲、噓聲都有，第2罰失手後歡呼明顯，接續23.4秒海神後衛布銳克曼拋進超前球後球迷更發出熱烈掌聲。

布銳克曼的拋投助海神取得91：89領先，雲豹暫停後艾夫伯外線失手，雲豹犯規讓布銳克曼上罰球線，海神球星胡瓏貿還高舉雙手鼓動球迷；布銳克曼最後12秒2罰1中，雲豹超前一擊由林宜輝操刀，他外線失手後庫薩斯1.5秒再上罰球線，他2罰1中下助隊以93：89奪勝，賞給雲豹6連敗。

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