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WSBL／電信公益3對3回歸 129隊參戰

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
因疫情停辦一年的「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」今年恢復舉辦，今天在台南太子國中登場。記者曾思儒／攝影
因疫情停辦一年的「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」今年恢復舉辦，今天在台南太子國中登場。記者曾思儒／攝影

去年因新冠疫情暫停的「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」，今年強勢回歸，前進電信女籃新秀吳明臻和陳雅彤的母校太子國中，今天登場的賽事吸引129隊報名，小朋友不畏風雨在場上奔馳，讓重掌電信兵符的教練柯孟儀直呼感動。

「我是南部人，南部基層資源比較少，希望籃球能到資源比較少的地方，帶動城市、發展籃球運動，不管是3對3或是企業活動，都是很有意義的事情。」柯孟儀提到，像昨天吳明臻和陳雅彤分享心路歷程，就是很好的傳承，「現在小朋友對未來徬徨，未必要打籃球，能幫助小朋友找到想走的路，才是舉辦活動的意義。」

太子國中校長陳毓珺提到，學校屬偏遠學校，全校學生僅90人，但籃球隊成績優秀，籃球是學校的「全民運動」，這次3對3鬥牛賽更是全校盛事。

電信女籃成立超過40年，2011年起開始舉辦中華電信女籃公益活動，去年3對3鬥牛賽因疫情停辦，今年恢復舉行，中華電信基金會副執行長高世威透露，去年在辦與不辦間掙扎，最後仍因疫情停辦，今年從半年前就在籌畫，雖然中間疫情一度嚴重，所幸10月後疫情趨緩，才能讓充滿意義的活動延續。

「全台3對3比賽多，我們和『女籃回娘家』結合，不只是推廣籃球，也是為我們球員設計的活動，讓她們想到過去自己也是在場下開心打球，希望球員過程中有回饋，也有學習。」高世威分享說。

電信女籃上月已完成澎湖公益活動，今天台南站結束，團隊將繼續為下月初登場的WSBL準備，今年5位新秀也包括台南「地主」吳明臻和陳雅彤，從國中一路同隊的兩人期待籃球新階段能幫助球隊，迎接全新挑戰。

因疫情停辦一年的「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」今年恢復舉辦，今天在台南太子國中登場，電信女籃全體球員都到場。記者曾思儒／攝影
因疫情停辦一年的「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」今年恢復舉辦，今天在台南太子國中登場，電信女籃全體球員都到場。記者曾思儒／攝影
新營國小太鼓隊在「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」帶來開場表演。記者曾思儒／攝影
新營國小太鼓隊在「電信女籃公益盃3對3鬥牛賽」帶來開場表演。記者曾思儒／攝影

陳雅彤 WSBL

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