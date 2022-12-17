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CBA ／林書豪終於「解凍」 18分好表現廣州終止連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪終於上場了，還繳出18分7籃板7助攻全能表現。 取材自IG
林書豪終於上場了，還繳出18分7籃板7助攻全能表現。 取材自IG

今年賽季加盟廣州的林書豪，總算在面對寧波的比賽解凍登場，而這場比賽他也發揮相當理想，繳出18分7籃板7助攻全能表現，終場廣州也以104:68大勝寧波，終止近期4連敗。

本季轉戰廣州但遭教練團棄用的林書豪，外界有不少傳聞林書豪即將返台加入台灣職籃，尋找新的機會，不過目前仍在CBA的他，苦等許久總算在昨日比賽獲得出場機會，這也是他在第二階段的比賽首度獲得出場。

這一次的出賽他也把握住機會，不到20分鐘的上場時間，得分、籃板、助攻這三個數據，皆打破個人本季新高，並且賽後林書豪在微博秀出比賽帥照，寫下：「感恩，信我所行。」，另外同樣效力廣州的台灣控衛陳盈駿這場比賽則拿下9分、5籃板、9助攻的數據。

不過這場比賽的對手是開季至今尚未贏球的寧波，因此對抗上來講較為輕鬆，林書豪能否面對強敵時也能有此身手，將是教練團關注的一大重點，不過教練卻十分肯定他訓練的心態，說道：「雖然前幾場比賽他沒有登錄，但還是一直保持這種訓練強度，每天都和我們年輕球員及未註冊球員努力訓練、進行對抗，所以他的狀況保持得很好。」

林書豪 陳盈駿

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