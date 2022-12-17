T1聯盟／雲豹本週3連戰考驗 霍華德：生涯頭一次
本週3連戰的台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊總教練劉嘉發今天說，明天作客新北中信特攻隊，陣中洋將「魔獸」霍華德肯定出賽；霍華德說，這是生涯首次3連戰考驗。
雲豹晚間在主場以78比87不敵台南台鋼獵鷹隊，明天下午前往新莊體育館踢館，18日下午回主場迎戰高雄全家海神隊。
膝傷休養近1個月的霍華德（Dwight Howard）傷癒復出，出賽超過36分鐘；霍華德說，首次面臨3連戰，不太容易控制自己節奏，「我一上場就是用盡全力。」
不過，劉嘉發說，明天肯定讓霍華德上場，且已刻意控制霍華德出賽時間，但霍華德上了球場就會忘記時間，有時要換下霍華德，霍華德還會主動要求再多打1分鐘。
他說，之前霍華德膝蓋不適，如果不是有讓霍華德休養，「或許今天就看不到他在場上。」
霍華德表示，上了球場這麼拚，就是渴望勝利，接下來會相信隊友及自己，希望大家持續努力，繼續維持強大能量與熱情。
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