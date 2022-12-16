圖輯／T1聯盟霍華德傷癒歸隊 不敵台鋼巨人雙塔

T1聯盟桃園永豐雲豹今天回到國體大主場迎戰台南台鋼獵鷹，因傷休息兩周的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）傷癒復出，但面對台鋼獵鷹德古拉（Samuel Deguara）與布拉（Sim Bhullar）組成的新雙塔，在籃下遭兩人包夾時討不到便宜，雖然霍華德全場仍繳出21分、13籃板，但最終雲豹仍以78：87不敵獵鷹。
因傷缺席過去兩周賽事後，桃園永豐雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天傷癒復出，不過首戰就碰上剛組成「...
T1聯盟台南台鋼獵鷹隊今天作客桃園永豐雲豹隊主場，靠著三塔阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samu...
桃園永豐雲豹今天回到主場國體大體育館出戰來訪的台南台鋼獵鷹，而新加盟的老將林宜輝也在本場比賽登錄，已經隨隊練球兩次的他表...
T1聯盟台南台鋼獵鷹隊在今天宣布補進洋將布拉（Sim Bhullar），並在首場與桃園永豐雲豹隊的比賽就登錄了阿修羅（R...
T1聯盟今天晚間將在桃園永豐雲豹隊主場舉行雲豹與台南台鋼獵鷹隊之戰，而今天賽前獵鷹也宣布簽下上午才剛從PLG新竹街口攻城...
就讀太子國中時沒有體育館可以練球，中華電信新秀吳明臻和陳雅彤和昔日隊友必須到處借場地訓練，還是教練一車一車載到不同球場，...
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