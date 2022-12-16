圖輯／T1聯盟霍華德傷癒歸隊 不敵台鋼巨人雙塔

T1聯盟桃園永豐雲豹今天回到國體大主場迎戰台南台鋼獵鷹，因傷休息兩周的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）傷癒復出，但面對台鋼獵鷹德古拉（Samuel Deguara）與布拉（Sim Bhullar）組成的新雙塔，在籃下遭兩人包夾時討不到便宜，雖然霍華德全場仍繳出21分、13籃板，但最終雲豹仍以78：87不敵獵鷹。 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）無懼台南台鋼獵鷹雙塔布拉（中）與德古拉（左），利用速度頻頻切入籃下取分。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（中）與德古拉（右）包夾討不到便宜。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）利用轉換快攻單手爆扣籃框。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹林宜輝（中）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影 台南台鋼獵鷹簡偉儒得到11分。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹林宜輝（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影 台南台鋼獵鷹阿修羅（右）面對桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）防守，將球傳給籃下隊友。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹林宜輝（右）緊貼防守台南台鋼獵鷹簡偉儒（右）。記者余承翰／攝影 台南台鋼獵鷹新雙塔德古拉（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影 台南台鋼獵鷹李漢昇（左）持球時被桃園永豐雲豹艾夫伯（左）緊貼防守。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）利用轉換快攻單手爆扣籃框。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（左）與德古拉（右）包夾討不到便宜，在籃下被賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹艾夫伯（中）利用快攻灌籃得分。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹陳孝榕（中）持球時遭到台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉（左）與簡偉儒（右）包夾。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（左）與德古拉（右）討不到便宜。記者余承翰／攝影 桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（右）與德古拉（左）包夾討不到便宜。記者余承翰／攝影

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