快訊

許下2023年新年願望 郭台銘曝「與BNT攜手合作」：激動心情難以言喻

魔獸回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

圖輯／T1聯盟霍華德傷癒歸隊 不敵台鋼巨人雙塔

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
桃園永豐雲豹以78：87不敵台南台鋼獵鷹，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）賽後與對手握手致意。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹以78：87不敵台南台鋼獵鷹，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）賽後與對手握手致意。記者余承翰／攝影

T1聯盟桃園永豐雲豹今天回到國體大主場迎戰台南台鋼獵鷹，因傷休息兩周的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）傷癒復出，但面對台鋼獵鷹德古拉（Samuel Deguara）與布拉（Sim Bhullar）組成的新雙塔，在籃下遭兩人包夾時討不到便宜，雖然霍華德全場仍繳出21分、13籃板，但最終雲豹仍以78：87不敵獵鷹。

桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）無懼台南台鋼獵鷹雙塔布拉（中）與德古拉（左），利用速度頻頻切入籃下取分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）無懼台南台鋼獵鷹雙塔布拉（中）與德古拉（左），利用速度頻頻切入籃下取分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（中）與德古拉（右）包夾討不到便宜。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（中）與德古拉（右）包夾討不到便宜。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）利用轉換快攻單手爆扣籃框。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）利用轉換快攻單手爆扣籃框。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹林宜輝（中）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹林宜輝（中）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹簡偉儒得到11分。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹簡偉儒得到11分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹林宜輝（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹林宜輝（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹阿修羅（右）面對桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）防守，將球傳給籃下隊友。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹阿修羅（右）面對桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）防守，將球傳給籃下隊友。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹林宜輝（右）緊貼防守台南台鋼獵鷹簡偉儒（右）。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹林宜輝（右）緊貼防守台南台鋼獵鷹簡偉儒（右）。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹新雙塔德古拉（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹新雙塔德古拉（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹李漢昇（左）持球時被桃園永豐雲豹艾夫伯（左）緊貼防守。記者余承翰／攝影
台南台鋼獵鷹李漢昇（左）持球時被桃園永豐雲豹艾夫伯（左）緊貼防守。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）利用轉換快攻單手爆扣籃框。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）利用轉換快攻單手爆扣籃框。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（左）與德古拉（右）包夾討不到便宜，在籃下被賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（左）與德古拉（右）包夾討不到便宜，在籃下被賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹艾夫伯（中）利用快攻灌籃得分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹艾夫伯（中）利用快攻灌籃得分。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹陳孝榕（中）持球時遭到台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉（左）與簡偉儒（右）包夾。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹陳孝榕（中）持球時遭到台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉（左）與簡偉儒（右）包夾。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（左）與德古拉（右）討不到便宜。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（左）與德古拉（右）討不到便宜。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（右）與德古拉（左）包夾討不到便宜。記者余承翰／攝影
桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）面對台南台鋼獵鷹新雙塔布拉（右）與德古拉（左）包夾討不到便宜。記者余承翰／攝影

台南台鋼獵鷹 雲豹 霍華德

延伸閱讀

T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

世足賽／C羅心碎發文 姆巴佩回覆讚爆、魔獸留4隻山羊

相關新聞

T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

因傷缺席過去兩周賽事後，桃園永豐雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天傷癒復出，不過首戰就碰上剛組成「...

T1聯盟／對戰魔獸裡子面子全贏 布拉：不向任何人低頭

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊今天作客桃園永豐雲豹隊主場，靠著三塔阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samu...

T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

桃園永豐雲豹今天回到主場國體大體育館出戰來訪的台南台鋼獵鷹，而新加盟的老將林宜輝也在本場比賽登錄，已經隨隊練球兩次的他表...

T1聯盟／布拉加盟不捨棄跑轟 劉孟竹：進攻不會等他

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊在今天宣布補進洋將布拉（Sim Bhullar），並在首場與桃園永豐雲豹隊的比賽就登錄了阿修羅（R...

T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

T1聯盟今天晚間將在桃園永豐雲豹隊主場舉行雲豹與台南台鋼獵鷹隊之戰，而今天賽前獵鷹也宣布簽下上午才剛從PLG新竹街口攻城...

WSBL／刻苦後更懂珍惜 吳明臻、陳雅彤攜手迎新挑戰

就讀太子國中時沒有體育館可以練球，中華電信新秀吳明臻和陳雅彤和昔日隊友必須到處借場地訓練，還是教練一車一車載到不同球場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。