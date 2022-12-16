快訊

魔獸回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

獨／于美人親赴警局報案！怒斥詐騙「信任全被破壞」

T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
布拉加盟首秀就有亮眼表現。記者余承翰／攝影
布拉加盟首秀就有亮眼表現。記者余承翰／攝影

因傷缺席過去兩周賽事後，桃園永豐雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天傷癒復出，不過首戰就碰上剛組成「巨人連線」的台南台鋼獵鷹隊，面對獵鷹阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samuel Deguara）加上布拉（Sim Bhullar）3名超過210公分的巨獸，霍華德雖然仍有21分、13籃板演出，但最終雲豹仍是以78：87不敵獵鷹，苦吞4連敗。

在過去兩周因為膝蓋腫脹缺陣的霍華德，本周雲豹回到主場首戰復出，不過對手獵鷹在今天賽前宣布簽下剛從PLG攻城獅離隊的226公分布拉，搭配上213公分的阿修羅、230公分的德古拉，組成台籃史上最高的「巨人連線」。

來訪的獵鷹上半場就發揮禁區優勢，布拉、德古拉與阿修羅輪番在禁區強攻得手，搭配上簡偉儒在外線開砲，至於雲豹上半場則是以霍華德拿下10分、5籃板表現最佳，本周新加盟的林宜輝也在代表新東家的首場比賽就有所表現，不過上半場打完獵鷹仍是取得12分領先。

第三節雲豹在霍華德領軍下展開反撲一度追到僅剩2分差距，不過獵鷹在場上擺上布拉加上德古拉的「拉拉連線」，兩人不斷轟炸籃框又讓獵鷹拉開領先差距，第三節打完兩隊重新回到10分差距。

末節最後6分鐘雲豹再度吹起反攻號角，新秀陳孝榕投進三分球後，霍華德也上演一次快攻雙手爆扣，隨後陳孝榕又靠著一次空手跑位上籃得分，雲豹在比賽最後4分半鐘追到5分差距。

不過接下來「拉拉連線」又發揮在禁區的主宰力，德古拉、布拉接連在籃下強攻得手，並且數次擋住霍華德的攻勢，最終雲豹就以9分差距吞下4連敗。

霍華德今天在雲豹主場復出就有多次灌籃美技。記者余承翰／攝影
霍華德今天在雲豹主場復出就有多次灌籃美技。記者余承翰／攝影

T1聯盟 桃園雲豹 霍華德

延伸閱讀

T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

T1聯盟／布拉加盟不捨棄跑轟 劉孟竹：進攻不會等他

T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

世足賽／C羅心碎發文 姆巴佩回覆讚爆、魔獸留4隻山羊

相關新聞

T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

因傷缺席過去兩周賽事後，桃園永豐雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天傷癒復出，不過首戰就碰上剛組成「...

T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

桃園永豐雲豹今天回到主場國體大體育館出戰來訪的台南台鋼獵鷹，而新加盟的老將林宜輝也在本場比賽登錄，已經隨隊練球兩次的他表...

T1聯盟／布拉加盟不捨棄跑轟 劉孟竹：進攻不會等他

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊在今天宣布補進洋將布拉（Sim Bhullar），並在首場與桃園永豐雲豹隊的比賽就登錄了阿修羅（R...

T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

T1聯盟今天晚間將在桃園永豐雲豹隊主場舉行雲豹與台南台鋼獵鷹隊之戰，而今天賽前獵鷹也宣布簽下上午才剛從PLG新竹街口攻城...

WSBL／刻苦後更懂珍惜 吳明臻、陳雅彤攜手迎新挑戰

就讀太子國中時沒有體育館可以練球，中華電信新秀吳明臻和陳雅彤和昔日隊友必須到處借場地訓練，還是教練一車一車載到不同球場，...

WSBL／太子國中傑出校友 電信新秀回娘家全校歡迎

邁入第12年的中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年第3度造訪台南，且到新秀吳明臻和陳雅彤的母校太子國中進行「電信女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。