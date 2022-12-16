T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

因傷缺席過去兩周賽事後，桃園永豐雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天傷癒復出，不過首戰就碰上剛組成「巨人連線」的台南台鋼獵鷹隊，面對獵鷹阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samuel Deguara）加上布拉（Sim Bhullar）3名超過210公分的巨獸，霍華德雖然仍有21分、13籃板演出，但最終雲豹仍是以78：87不敵獵鷹，苦吞4連敗。

在過去兩周因為膝蓋腫脹缺陣的霍華德，本周雲豹回到主場首戰復出，不過對手獵鷹在今天賽前宣布簽下剛從PLG攻城獅離隊的226公分布拉，搭配上213公分的阿修羅、230公分的德古拉，組成台籃史上最高的「巨人連線」。

來訪的獵鷹上半場就發揮禁區優勢，布拉、德古拉與阿修羅輪番在禁區強攻得手，搭配上簡偉儒在外線開砲，至於雲豹上半場則是以霍華德拿下10分、5籃板表現最佳，本周新加盟的林宜輝也在代表新東家的首場比賽就有所表現，不過上半場打完獵鷹仍是取得12分領先。

第三節雲豹在霍華德領軍下展開反撲一度追到僅剩2分差距，不過獵鷹在場上擺上布拉加上德古拉的「拉拉連線」，兩人不斷轟炸籃框又讓獵鷹拉開領先差距，第三節打完兩隊重新回到10分差距。

末節最後6分鐘雲豹再度吹起反攻號角，新秀陳孝榕投進三分球後，霍華德也上演一次快攻雙手爆扣，隨後陳孝榕又靠著一次空手跑位上籃得分，雲豹在比賽最後4分半鐘追到5分差距。

不過接下來「拉拉連線」又發揮在禁區的主宰力，德古拉、布拉接連在籃下強攻得手，並且數次擋住霍華德的攻勢，最終雲豹就以9分差距吞下4連敗。 霍華德今天在雲豹主場復出就有多次灌籃美技。記者余承翰／攝影

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