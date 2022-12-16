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T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
本周剛加盟雲豹的林宜輝今天就將出賽。記者余承翰／攝影
本周剛加盟雲豹的林宜輝今天就將出賽。記者余承翰／攝影

桃園永豐雲豹今天回到主場國體大體育館出戰來訪的台南台鋼獵鷹，而新加盟的老將林宜輝也在本場比賽登錄，已經隨隊練球兩次的他表示，目前仍在適應新東家的一切，談到將與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）合作，他也笑稱，「總算讓我蹭到魔獸了。」

雲豹在日前宣布簽下從PLG攻城獅離隊的老將林宜輝，與昔日達欣戰友雲豹總經理蘇翊傑、總教練劉嘉發、球員劉元凱等人再續前緣，並且成為「魔獸」霍華德的新隊友。

而已經隨隊訓練兩次的林宜輝，今天也出現在雲豹的出賽登錄名單中，不過他也稱還在努力記球隊戰術，談到將與霍華德合作，他則笑說：「總算讓我蹭到魔獸了。」

雲豹球團今天賽前也宣布註銷洋將威廉斯（Troy Williams），中鋒戴維斯（Deyonta Davis）則是進入傷兵名單，改由本季尚未亮相過的艾夫伯（Michael Efevberha）、拉佩塔 （Adam Lapeta）搭配霍華德出擊。

對於做出洋將配置的調動，總經理蘇翊傑說：「我們原本就打算做一個月的洋將變陣，但剛好DD（戴維斯）受傷了，所以就將拉佩塔拉進來，所以只能註銷威廉斯，但合約我們會繼續走，他也將會繼續跟著我們練球。」

談到前戰友林宜輝加盟，補上了雲豹極欠缺的經驗，蘇翊傑則說：「我希望宜輝能帶著我們兩個三號位振峰、品富，幫助他們成長。」

對於本周三連戰霍華德是否會繼續「主場限定」，蘇翊傑則表示，霍華德客場肯定會隨隊，但當被問到是否會下場時，他則說：「會去，不打幹嘛，他之前客場真的是因為受傷才沒打。」

「魔獸」霍華德本周將面臨3連戰考驗。記者余承翰／攝影
「魔獸」霍華德本周將面臨3連戰考驗。記者余承翰／攝影

雲豹 霍華德 林宜輝

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