T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

T1聯盟今天晚間將在桃園永豐雲豹隊主場舉行雲豹與台南台鋼獵鷹隊之戰，而今天賽前獵鷹也宣布簽下上午才剛從PLG新竹街口攻城獅隊離隊的洋將布拉（Sim Bhullar），而他今天也將與阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samuel Deguara）組成平均身高223分的「巨人連線」，力抗暌違兩周將再出賽的雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

獵鷹在今天上午宣布與攻城獅達成協議，簽下上午才剛離隊的上季PLG最佳洋將辛巴，並改名回「布拉」，而今天才剛加盟布拉就隨即將上陣，他今天與身高230公分的德古拉、身高213公分的阿修羅一同登錄，三人平均身高高達223公分，堪稱台灣籃壇史上最高的「巨人連線」。

至於暌違兩周回到主場的雲豹，「魔獸」霍華德也將再度登場，不過今天他的洋將助手也換人當，從之前合作過的威廉斯（Troy Williams）、戴維斯（Deyonta Davis），改成本季還不曾上場過的217公分波蘭中鋒拉佩塔 （Adam Lapeta ）和日前才加盟的前CBA得分王艾夫伯（Michael Efevberha），希望力求止敗。

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