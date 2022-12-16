WSBL／刻苦後更懂珍惜 吳明臻、陳雅彤攜手迎新挑戰

就讀太子國中時沒有體育館可以練球，中華電信新秀吳明臻和陳雅彤和昔日隊友必須到處借場地訓練，還是教練一車一車載到不同球場，連住宿都是睡在校長休息室；兩人今天隨電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」回到位於台南新營的母校，過往回憶湧現，讓兩人異口同聲感嘆，不知如何撐過這段辛苦時光。

「這裡本來是一片空地，那裡是草皮，再過去是PU排球場。」站在畢業後才蓋好的風雨操場和鐵皮籃球場，吳明臻比手畫腳重現近10年前的太子校園，「那時借不到球場就在學校跑體能、跳繩，下雨還會在教室把桌椅都排開，鋪軟墊練核心，現在回想覺得很強耶，吃苦耐勞！」

不同於吳明臻原本就是台南人，原本和媽媽在屏東生活的陳雅彤，國中就到台南獨自生活，她笑說沒想到默默就和吳明甄從太子、南山高中到台師大畢業，今年再一起成為WSBL電信生力軍，一起迎接新階段的挑戰。

回到籃球的起點，陳雅彤感性說，刻苦的國中經歷讓她更感謝現在的好環境，可以沒有後顧之憂為夢想努力，現在她也努力克服3月UBA決賽關鍵2罰不進的陰影，盼WSBL第一個球季能夠幫助電信爭取好成績。

陳雅彤透露，現在已經較能面對關鍵罰球失守的失誤，「一開始有點逃避，罰球也受影響，學姊很積極鼓勵我，教練也用很多方式幫助我。」她自己重看過罰球片段無數次，最初還會邊看邊哭，現在已經漸漸釋懷，期許自己在下月初新球季開打前「心魔」能完全去除。 吳明臻（中）回太子國中指導學弟、妹。記者曾思儒／攝影 陳雅彤（左）回太子國中指導學弟、妹。記者曾思儒／攝影

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