WSBL／太子國中傑出校友 電信新秀回娘家全校歡迎

邁入第12年的中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年第3度造訪台南，且到新秀吳明臻和陳雅彤的母校太子國中進行「電信女籃回娘家」活動，兩位學姊造訪成全校大事，全校90名學生都到體育館報到，一起歡迎電信女籃及兩位「太子之光」。

太子國中籃球隊男、女籃並行，105學年創下雙雙闖進JHBL甲級紀錄，男籃更一舉奪冠，冠軍錦旗現在就掛在體育館正中央。太子校長陳毓珺形容，籃球就是學校的「全民運動」，不只體育班，普通班學生籃球風氣也盛，很高興也感謝電信基金會今天走進校園，讓兩位學姊與在校學生分享一路上的心路歷程。

「太子是偏鄉學校，受少子化影響，現在只有90個學生，小朋友很少出去，電信活動到這裡，等於打開一扇門，讓孩子看到世界。」陳毓珺提到，現在男、女籃學生共有25人，體育班還有發展角力和柔道，今天的分享會讓小朋友能了解如何堅持，繼續朝夢想前進。

創立籃球隊的太子教練盧練剛現在已退居幕後，但看到兩位昔日愛徒「回娘家」，讓他感性說：「小孩子有成就，就是教練最大安慰。」

盧練剛分享說，最初籃球隊成立時，學校沒有體育館和宿舍，練球都要四處借球場，球員還曾睡在校長室，如今體育館和宿舍都整修好，感謝上級單位和學校的大力支持，也感謝電信基金會來到太子，「電信女籃來，小朋友都很開心，是學校很盛大的事情，球員們有很大的示範作用，這樣的活動是給基層最大肯定。」

中華電信基金會2011年起每年都舉辦「中華電信女籃愛與關巡迴公益活動」，足跡踏遍新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、宜蘭、澎湖等，近幾年也開啟「電信女籃到我家」、「電信女籃回娘家」系列活動，今年兩場活動分別造訪澎湖和台南；本周台南活動除今天的校友回娘家，明天將舉行3對3鬥牛賽，吸引129隊報名。 中華電信女籃愛與關巡迴公益活動今天造訪台南太子國中，電信女籃全體球員與全校師生合影。記者曾思儒／攝影 中華電信女籃愛與關巡迴公益活動捐球給太子國中籃球隊。記者曾思儒／攝影

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