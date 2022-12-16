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T1聯盟／獵鷹簽下「布拉」擠爆禁區 今晚對決魔獸 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹宣布簽下布拉，將與德古拉組成拉拉連線，今晚對陣雲豹魔獸霍華德。圖／台南台鋼獵鷹提供
獵鷹宣布簽下布拉，將與德古拉組成拉拉連線，今晚對陣雲豹魔獸霍華德。圖／台南台鋼獵鷹提供

T1聯盟台南台鋼獵鷹今天與PLG新竹街口攻城獅雙方達成協議，當家大將「風城巨獸」辛巴（Sim Bhullar）改名成「布拉」加入台鋼獵鷹，先前與德古拉（Samuel Deguara）在PLG的巨獸對決，來到獵鷹後兩人組成「拉拉連線」為獵鷹再打出新氣象，且有望在今晚對上桃園永豐雲豹的賽事中登場，球迷可期待獵鷹雙獸正面對決魔獸。

布拉在2016年首次來台灣，先後效力過SBL達欣、裕隆三季，拿過年度洋將、年度第一隊及阻攻王頭銜，且在ABL幫富邦勇士打過球，而後改名「辛巴」加盟新竹街口攻城獅，展現強大的禁區宰制能力，2021–22年賽季以26.3分、20.8籃板、2.5阻攻的表現拿下得分王、籃板王、年度洋將與年度第一隊殊榮，成為最大贏家。

曾獲得「年度最佳洋將」的布拉在禁區的主宰力有目共睹，加入獵鷹是他在台灣待的第5支球隊，劉孟竹教練說：「布拉在台灣多年，應該對台灣的球風非常熟悉，他是位非常聰明的禁區球員，他的加入獵鷹禁區會更加完整，相信他很快就能融入目前的戰術體系，且帶來正面能量。」

獵鷹陣中有多位和布拉當過隊友，包含攻城獅時期的吳岱豪、蔡建宇，裕隆納智捷時的胡凱翔以及達欣時期的呂濟而，另外昔日的「巨人對決」德古拉、布拉兩人在戰場上都不肯示弱，輪流灌歪籃框，讓球迷大呼過癮，今日後將在獵鷹並肩作戰，兩位超過225公分的巨塔誓言成為聯盟最兇猛禁區戰力。

布拉 攻城獅 台南台鋼獵鷹

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