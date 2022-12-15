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T1聯盟／剛和攻城獅分手 林宜輝加入雲豹聯手魔獸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林宜輝加入桃園永豐雲豹隊。圖／雲豹隊提供
林宜輝加入桃園永豐雲豹隊。圖／雲豹隊提供

PLG新竹街口攻城獅隊剛宣布和林宜輝解除合作關係，T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊馬上宣布簽下林宜輝，將穿上13號球衣的林宜輝說：「雲豹球風奔放、創新且充滿活力，我很期待盡快熟悉隊友特性，並在教練設定下執行好每項任務。」

林宜輝今年36歲，生涯效力過SBL超級籃球聯賽的達欣工程隊、裕隆納智捷隊，曾創下得分4000分與1000籃板的重要里程碑，並五度入選瓊斯盃中華男籃代表隊，不僅是位能裡能外的好手，穩定的中距離投射更是刁鑽利器。2021年球季後加入新竹街口攻城獅，上季出賽26場、平均貢獻8分、3籃板、2助攻。

雲豹總經理蘇翊傑相當看好林宜輝在前鋒位置能發揮空間，希望借助他征戰多年豐富經驗，在場內、外為團隊帶來化學效應，他說：「宜輝對比賽現場狀況有很好的解讀，有他加入是一個很好的溝通橋樑，尤其對於我們2號及3號位，是很重要的經驗傳承角色。」

林宜輝與雲豹總經理蘇翊傑再續前緣，已迫不及待與昔日戰友重新聚首。林宜輝提到，過去一起當隊友時，在場上總是感到很開心，相互搭配起來也覺得很舒適，「彼此一個眼神，就知道怎麼處理場上的問題，再次同隊彷彿又年輕了10歲」。

林宜輝已投入雲豹團隊訓練，最快明天開始的周末3連戰就可登錄出賽。

林宜輝 雲豹 蘇翊傑

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