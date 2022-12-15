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PLG／陣型考量 攻城獅和林宜輝「分手」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅宣布林宜輝離隊。圖／攻城獅提供
攻城獅宣布林宜輝離隊。圖／攻城獅提供

新竹街口攻城獅球團今天正式宣布，因球隊陣型考量，與球隊最資深的林宜輝達成離隊協議。

36歲的林宜輝上賽季繳出場均8.8分、3.4籃板成績，本季出賽7場，得分都在個位數，還有3場掛蛋，平均上場16分鐘成績是3.4分、1籃板，且兩分球命中率僅2成5。

攻城獅球團表示，不論是穩定的場上表現或是擔任休息室領袖，林宜輝都扮演稱職角色，更是攻城獅團隊中自主訓練量最多的球員之一，是隊內年輕球員的好榜樣。

攻城獅球團總經理胡瓏智說：「因為陣型考量無法與宜輝一起繼續拚戰，球團除了感謝他過去為攻城獅的辛勞付出外，也祝福他能在自由市場找尋更合適的機會。」

PLG

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