籃球／具NBA資歷中鋒可望來台 台灣職籃第2名烏克蘭洋將
駐匈牙利代表劉世忠在臉書上分享，有1名具NBA資歷烏克蘭籍中鋒將來台，據了解，所指的是克拉夫佐夫，將是繼富邦勇士洋將塞瑟夫後，台灣籃壇第2名來自烏克蘭的洋將。
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹後，又有具美國職籃NBA資歷的球員可望加入台灣職籃，駐匈牙利代表劉世忠在臉書上發文表示，有1名身高213公分前烏克蘭國家隊中鋒、具有NBA經驗的球員來代表處辦理簽證，將搭機前往台灣，並貼出兩人的合照。
據了解，這名烏克蘭中鋒可能是克拉夫佐夫（Viacheslav Kravtsov），且有消息指出，克拉夫佐夫將披上台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）高雄鋼鐵人的戰袍。
克拉夫佐夫可望成為繼富邦勇士洋將塞瑟夫（IhorZaytsev）後，台灣籃壇第2名來自烏克蘭的洋將，儘管塞瑟夫本季因傷缺陣，尚未出賽，但兩人未來仍有機會在場上對決。
鋼鐵人目前陣中洋將已有哈里斯（MannyHarris）、鈦強（Terrence Jones）、鐵米（FemiOlujobi），以及12月初剛加盟的鑀倫（AaronHarrison），但目前陣中仍欠缺禁區高度，克拉夫佐夫將能補足禁區戰力缺口。
不過，對於鋼鐵人是否網羅克拉夫佐夫，球團總經理高景炎並未證實，他僅說，以球隊發布為主。
現年35歲的克拉夫佐夫，2009年參加NBA選秀落選，後來曾效力底特律活塞、鳳凰城太陽，2年NBA生涯合計出賽45場，留下場均2.2分、1.4籃板、0.2助攻的成績。
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