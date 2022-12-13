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T1聯盟／才打6場就掰掰 英熊和塞爾維亞長人解約
台灣啤酒英熊隊今天宣布，已和洋將范姜偉齊（Milenko Veljkovic）解除合約關係。英熊球團感謝范姜偉齊開季至今的付出，在球隊訓練及每一場比賽中都全力以赴，也祝福范姜偉齊能在未來的籃球路上繼續向前。
塞爾維亞籍的范姜偉齊身高218公分，但身材條件沒在球場得到太多優勢，開季6場比賽平均僅有6.7分、7.2籃板，投籃命中率4成1。
英熊開季6戰勝率剛好五成，目前在6支隊伍排在第4位。
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