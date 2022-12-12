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籃球／遭控拘禁與毆打婦女 美國百大高中生認罪協商

聯合新聞網／ 綜合報導
匹茲堡大學的強生身陷麻煩。 截圖自Dior Johnson推特
匹茲堡大學的強生身陷麻煩。 截圖自Dior Johnson推特

曾名列《ESPN》百大高中生的強生Dior Johnson），日前因非法拘禁與毆打婦女等問題，遭到警方起訴，並在近日決定認罪並與受害者進行協商，但受害者仍保留暴力與企圖殺害等控訴，同時強生也需要執行1年的緩刑。

目前效力於NCAA一級名校匹茲堡大學的前五星高中生強生，日前因手機遭到女性友人弄濕，因此對其施暴遭對方起訴，校方在得知情形後也將強生禁賽，而他也在近日決定認罪並向球隊喊話，希望球隊給予他一次機會。

強生曾在2020年承諾加盟雪城大學，沒想到在日後反悔改加盟俄勒岡州立大學，但最後他又改變決定最後選擇了匹茲堡大學。

先前在接受訪問時，強森也透露自己情定匹茲堡的原因，「我是個熱愛籃球的年輕人，我明白自己處於最好的位置，需要一個值得信任與品德高尚的教練領導，而卡珀（Jeff Capel）就是這樣的一個人。」

強生 Dior

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