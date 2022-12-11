PLG／逆轉劇本不重演 夢想家復仇賞勇士主場連敗

前一場碰PLG衛冕軍台北富邦勇士隊，福爾摩沙台新夢想家隊浪費最多26分領先，遭勇士演出PLG最大逆轉勝；相隔不到一周夢想家立刻復仇，今天在和平館以97：94擊敗勇士，賞給衛冕軍主場2連敗。

今天扮演夢想家「第四節先生」的簡浩，單節三分球4投3中，他說：「教練團會設定一些戰術給我，隊友也會傳給我，今天有把握到，很開心拿下來。」全場攻下14分的簡浩提到，前一場最多領先26分確遭逆轉，對士氣有點傷，「但球隊今天氣氛還不錯，開賽還是很有信心。」

夢想家首節取得25：19領先，半場雖遭勇士46：42反超，第三節在錢肯尼和林俊吉發揮下再要回領先，第四節最多領先到12分，但勇士先回敬一波10：1攻勢將差距雖小到87：89，最後2分42秒張宗憲籃下出手遭吉爾貝克封阻，張宗憲搶下球後造成吳家駿犯規，勇士教練團「挑戰」後裁判認定吉爾貝克妨礙中籃，2分算外比賽仍在進行，吳家駿犯規也成立，張宗憲可再罰球，他2罰俱中後形同「4分打」，勇士反以91：89超前。

夢想家洋將吉爾貝克接續2罰俱中，比數91：91追平，1分59秒林俊吉再飆進弧頂超前三分球，但勇士最後30.5秒有林志傑兩罰取分，接續祭出犯規戰術，最後24.2秒把吉爾貝克送上罰球線，他2罰僅1中，夢想家以95：93領先，但勇士喊出短暫停後沒找到好機會，洪楷傑倉促出手後球沒進框，裁判誤鳴笛後判爭球，由夢想家獲得球權。夢想家發生失誤，最後6.3秒強森站上罰球線外吉爾貝克還犯滿，但強森第一罰失手，最後4.9秒夢想家波因特2罰把握，強森有機會的追平外線彈框而出，最終夢想家驚險以97：94踢館成功。

夢想家吉爾貝克今天繳出25分、20籃板的「雙20」數據，錢肯尼17分，林俊吉也有3記三分球在內的13分表現，PLG累積生涯100記三分球的「阿吉」自評上半場自己出現太多失誤，下半場馬上調整，「不想再被逆轉！」

勇士昨天主場迎敵以4分差敗給新北國王隊，今天再以3分差吞敗，總教練許晉哲提到，幾名年輕球員不像先前客場那麼敢打，有點怯戰，加上洋將辛特力和強森體力都受連續出賽影響，讓團隊吞下主場2連敗，「後面還是主場，我們是5連客（場）後打主場，希望之後主場成績可以調回來。」 夢想家隊簡浩全場14分有9分集中在第四節。圖／夢想家隊提供

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