PLG／牧倫斯狂轟38分 國王客場擊敗勇士

中央社／ 台北10日電
本季狀態絕佳、暫居PLG龍頭的新北國王，今天靠著洋將牧倫斯轟下本季新高的38分。圖／新北國王隊提供
本季狀態絕佳、暫居PLG龍頭的新北國王，今天靠著洋將牧倫斯轟下本季新高的38分。圖／新北國王隊提供

本季狀態絕佳、暫居PLG龍頭的新北國王，今天靠著洋將牧倫斯轟下本季新高的38分，加上一哥楊敬敏最後25.6秒內3罰俱中，以103比99擊敗地主台北富邦勇士。

P. LEAGUE+聯盟今天進行兩場比賽，下午由桃園璞園領航猿在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，傍晚則由台北富邦勇士面對暫居聯盟龍頭的新北國王。

勇士今天上半場打完，還以54比45取得領先，沒想到本季瘦身有成的牧倫斯（Byron Mullens），在下半場火力噴發，他光在第3節就轟下20分，決勝第4節再拿下11分，單是下半場就飆進31分，成了國王逆轉秀的頭號功臣。

第4節最後1分17秒勇士本土射手洪楷傑飆進三分球，將比分追成97比97平，回頭牧倫斯回敬一記三分球，再次拉開差距。

勇士本土前鋒周桂羽上籃切入再將差距縮小至1分差，無奈接下來國王在發邊線球時，裁判響哨認為「野獸」林志傑拉手犯規，由於是防守方在發球前犯規，依規祭出技術犯規。

國王楊敬敏站上罰球線後順利命中，接下來他又在勇士兩名防守球員包夾下，成功製造犯規、兩罰俱中，也將領先擴大至4分，比賽時間也僅剩最後10.1秒。

回頭林志傑嘗試特大號三分失手，勇士反撲無望，最終就以4分之差吞下本季交手的2連敗。

至於主場出擊的領航猿，今天靠著第2節一波32比12攻勢奠定勝基，以102比79大勝新竹街口攻城獅，也摘下對戰2連勝。

牧倫斯 楊敬敏 林志傑

延伸閱讀

PLG／鈦強不會累！鋼鐵人退國王勝場開張

PLG／楊敬敏末節狂飆17分 國王險勝領航猿奪第5勝

T1聯盟／霍華德攜40雙鞋來台 不怕萬一鞋壞買不到

PLG／國王轟破三分球紀錄奪連勝 楊敬敏：只是開始

相關新聞

PLG／牧倫斯狂轟38分 國王客場擊敗勇士

本季狀態絕佳、暫居PLG龍頭的新北國王，今天靠著洋將牧倫斯轟下本季新高的38分，加上一哥楊敬敏最後25.6秒內3罰俱中，...

T1聯盟／英熊一度罷賽抗議 獵鷹多點開花大勝21分

台南台鋼獵鷹隊今天回到主場進行二連戰，率先面對上周剛交手過的台啤英熊隊，此役獵鷹上半場就領先近20分，最終在先發五人得分...

T1聯盟／魔獸霍華德恢復團練 16日主場復出

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德因膝傷休息近3週後，下週將迎來復出，T1桃園永豐雲豹總教練劉嘉發也透露，若無意外，霍...

PLG／白曜誠打出代表作 領航猿主場開幕大勝攻城獅

在歷經客場5連戰拿下2勝3敗後，桃園璞園領航猿隊今天總算回到桃園巨蛋舉行新賽季主場開幕戰，面對來訪的新竹街口攻城獅隊，領...

T1聯盟／不滿裁判吹判 英熊首節一度罷賽10分鐘

T1聯盟台啤英熊今天作客台南台鋼獵鷹主場，前一次交手就打得火花不斷的兩隊，今天再度碰頭同樣打得相當激烈，不過在首節進行到...

WNBA ／美俄換囚！ 美國「女魔獸」換俄國死亡軍火商

美國、俄羅斯在8日達成換囚犯協議，美國釋放外號「死亡商人」的軍火商布特（Viktor Bout），來交換在WNBA界擁有女魔獸稱號的知名籃球員格林納（Brittney Griner）。 格林納過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。