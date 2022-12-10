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T1聯盟／不滿裁判吹判 英熊首節一度罷賽10分鐘

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台啤英熊總經理哈孝遠因為不滿裁判吹判尺度，起身揮手要求球員離場回到休息室，導致比賽一度中斷10分鐘。 截圖自影片
台啤英熊總經理哈孝遠因為不滿裁判吹判尺度，起身揮手要求球員離場回到休息室，導致比賽一度中斷10分鐘。 截圖自影片

T1聯盟台啤英熊今天作客台南台鋼獵鷹主場，前一次交手就打得火花不斷的兩隊，今天再度碰頭同樣打得相當激烈，不過在首節進行到最後58秒時，坐在場邊的台啤英熊總經理哈孝遠因為不滿裁判吹判尺度，起身揮手要求球員離場回到休息室，導致比賽一度中斷10分鐘。

英熊與獵鷹上周交手，就打到比賽最後一刻才分出勝負，雙方今天轉戰獵鷹主場再戰，不過激烈的賽況也讓裁判在首節就不斷響哨，其中英熊洋將范姜偉齊（Veljkovic Milenko）在首節僅打不到6分鐘就吞下3犯，主控蔣淯安也吞下2犯。

在首節剩下58秒時，坐在場邊的台啤英熊總經理哈孝遠因為不滿意裁判吹判尺度，起身揮手要求球員離場回到休息室，導致比賽一度中斷10分鐘後英熊球員才回到球場上，但也因此吞下兩次技術犯規。

台啤 哈孝遠 台南台鋼獵鷹

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