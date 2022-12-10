聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／不滿裁判吹判 英熊首節一度罷賽10分鐘
T1聯盟台啤英熊今天作客台南台鋼獵鷹主場，前一次交手就打得火花不斷的兩隊，今天再度碰頭同樣打得相當激烈，不過在首節進行到最後58秒時，坐在場邊的台啤英熊總經理哈孝遠因為不滿裁判吹判尺度，起身揮手要求球員離場回到休息室，導致比賽一度中斷10分鐘。
英熊與獵鷹上周交手，就打到比賽最後一刻才分出勝負，雙方今天轉戰獵鷹主場再戰，不過激烈的賽況也讓裁判在首節就不斷響哨，其中英熊洋將范姜偉齊（Veljkovic Milenko）在首節僅打不到6分鐘就吞下3犯，主控蔣淯安也吞下2犯。
在首節剩下58秒時，坐在場邊的台啤英熊總經理哈孝遠因為不滿意裁判吹判尺度，起身揮手要求球員離場回到休息室，導致比賽一度中斷10分鐘後英熊球員才回到球場上，但也因此吞下兩次技術犯規。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言