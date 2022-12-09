快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WNBA ／美俄換囚！ 美國「女魔獸」換俄國死亡軍火商

聯合新聞網／ 綜合報導
美國「女魔獸」格林納（Brittney Griner）獲釋放將返美國。美聯社
美國「女魔獸」格林納（Brittney Griner）獲釋放將返美國。美聯社

美國俄羅斯在8日達成換囚犯協議，美國釋放外號「死亡商人」的軍火商布特（Viktor Bout），來交換在WNBA界擁有女魔獸稱號的知名籃球員格林納（Brittney Griner）。

格林納過去是2013年以狀元身分加入WNBA，曾經5度入選明星賽並6次拿下阻攻王，被譽為「女魔獸」，她在今年前往俄羅斯打球時因行李中放有大麻油電子煙匣，在俄羅斯被指控持有、走私，最終遭判刑9年，美國各界也不斷替她發聲，希望不要讓他成為美俄兩國之間政治角力犧牲品，而現在消息也指出兩國已完成囚犯交換協議，格林納已被俄羅斯當局釋放，WNBA及NBA對此都發出聲明，歡迎她的回來。

美國周四為營救在俄羅斯服刑的籃球女星Brittney Griner（右），釋放了軍火商Viktor Bout。 美聯社
美國周四為營救在俄羅斯服刑的籃球女星Brittney Griner（右），釋放了軍火商Viktor Bout。 美聯社

WNBA主席格爾伯特對於他的回來表示，格林納被囚禁這10個月，聯盟每天都替她擔心，得知他將被釋放後，聯盟很開心他可以回家和家人、朋友、隊友相聚，而NBA主席席爾瓦也在聲明中寫道：「我們很感謝NBA及WNBA中的人，大家一起努力，讓所有人注意到格林納所遭遇的不公平。

這件事美國政府一直堅稱這是一個「非法逮捕」，並在之後提出要以俄籍軍火商人布特來交換格林納的自由，不過俄羅斯都沒有回應，一直到11/11才接受談判，雙方也直到昨天才談攏條件達成這一個單換，目前格林納及布特則分別安全抵達美國及俄羅斯。

俄羅斯 美國 大麻 走私

相關新聞

WNBA ／美俄換囚！ 美國「女魔獸」換俄國死亡軍火商

美國、俄羅斯在8日達成換囚犯協議，美國釋放外號「死亡商人」的軍火商布特（Viktor Bout），來交換在WNBA界擁有女魔獸稱號的知名籃球員格林納（Brittney Griner）。 格林納過

T1聯盟／霍華德生日趴兼做公益 募約300萬贈慈善團體

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天37歲生日，球團幫他辦慈善義賣餐會，...

UBA／謝亞軒給鼓勵「不要臉去投」 健行射手黃信翔轟新高

健行科大二年級射手黃信翔今天打出代表作，面對111學年富邦人壽UBA公開男一級預賽「地主」義守大學，他外線9投5中轟下個...

UBA／不想當老師了！高師隊長瞄準職籃

最後1分16秒完成「3分打」，高師大前鋒魏莨哲打進致勝球的喜悅卻差點消失無蹤，台體大先兩罰縮小差距，高師大最後一波攻擊又...

PLG／領航猿4球星為品牌站台 本周迎主場開幕戰好興奮

即將在本周迎接主場開幕戰的桃園璞園領航猿隊，本賽季將與運動品牌ASICS攜手合作，在今天的品牌活動上，包括隊長施晉堯、盧...

UBA／双生搭小跑車找回熱血 世新笑納6連勝

世新大學111學年富邦人壽UBA公開男一級連勝今天遇到挑戰，台藝大在外籍生阿拉薩和南非前鋒喬納森聯手發揮下，第三節一度超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。