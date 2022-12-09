WNBA ／美俄換囚！ 美國「女魔獸」換俄國死亡軍火商

美國、俄羅斯在8日達成換囚犯協議，美國釋放外號「死亡商人」的軍火商布特（Viktor Bout），來交換在WNBA界擁有女魔獸稱號的知名籃球員格林納（Brittney Griner）。

格林納過去是2013年以狀元身分加入WNBA，曾經5度入選明星賽並6次拿下阻攻王，被譽為「女魔獸」，她在今年前往俄羅斯打球時因行李中放有大麻油電子煙匣，在俄羅斯被指控持有、走私，最終遭判刑9年，美國各界也不斷替她發聲，希望不要讓他成為美俄兩國之間政治角力犧牲品，而現在消息也指出兩國已完成囚犯交換協議，格林納已被俄羅斯當局釋放，WNBA及NBA對此都發出聲明，歡迎她的回來。

美國周四為營救在俄羅斯服刑的籃球女星Brittney Griner（右），釋放了軍火商Viktor Bout。 美聯社

WNBA主席格爾伯特對於他的回來表示，格林納被囚禁這10個月，聯盟每天都替她擔心，得知他將被釋放後，聯盟很開心他可以回家和家人、朋友、隊友相聚，而NBA主席席爾瓦也在聲明中寫道：「我們很感謝NBA及WNBA中的人，大家一起努力，讓所有人注意到格林納所遭遇的不公平。

這件事美國政府一直堅稱這是一個「非法逮捕」，並在之後提出要以俄籍軍火商人布特來交換格林納的自由，不過俄羅斯都沒有回應，一直到11/11才接受談判，雙方也直到昨天才談攏條件達成這一個單換，目前格林納及布特則分別安全抵達美國及俄羅斯。

Russian state media release footage of the Brittney Griner and Viktor Bout prisoner swap: https://t.co/TuMxKvMmmI pic.twitter.com/xVgtQjrGbf — philip lewis (@Phil_Lewis_) 2022年12月8日

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