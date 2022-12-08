T1聯盟／霍華德生日趴兼做公益 募約300萬贈慈善團體

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天37歲生日，球團幫他辦慈善義賣餐會，他也展現「吸金」功力，募得約新台幣300萬元善款將用於公益。

霍華德生日忙個不停，先到2所國民小學公益活動，晚間再由球團號召辦「生日趴」慈善義賣餐會，包括簽名球衣、實戰球鞋等7樣個人專屬商品供競標，總計拍得202.6萬元，外加「生日趴」門票收入100萬元，扣除必要開支後，將捐贈鄉育教育基金會及霍華德指定的天主教善牧社會福利基金會。

得知義賣金額累積超過100萬元後，霍華德主動上台致謝：「真的謝謝你們，我知道你們來到這邊，不僅僅是為了我，而是因為愛與分享；你付出越多，收穫也會越多。」

義賣商品中，霍華德「黑色戰袍」（球衣）拍出全場最高40萬元，比賽用鞋也拍出38萬元，一再顯示「魔獸」在台灣的超高人氣。

結束一整天緊湊且繁忙行程，球團為霍華德在台北市東區包下一間夜店，請DJ傳授刷碟技巧，甚至讓霍華德客串「一日DJ」，讓他開心歡度生日。

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