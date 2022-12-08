UBA／謝亞軒給鼓勵「不要臉去投」 健行射手黃信翔轟新高

健行科大二年級射手黃信翔今天打出代表作，面對111學年富邦人壽UBA公開男一級預賽「地主」義守大學，他外線9投5中轟下個人新高22了，助隊以95：87壓下義守，笑納6連勝。

高中來自治平高中的黃信翔，同屆隊友是泰山高中隊史首冠的成員劉丞勳、徐宏瑋和張東庭，自己卻是HBL預賽就止步，他坦言大一曾有轉學念頭，但教練和學長們都開導他、給他鼓勵，「我同屆的都是冠軍成員，我（比賽）已經打得比較少了，就要比別人更努力。」

黃信翔高中還沒畢業就到健行練球，和PLG攻城獅射手朱雲豪、T1中信特攻的謝亞軒都有不錯交情，他笑說之前都會和兩位學長一對一、一起練投，但從來沒贏過，他搖頭笑說：「他們太準了！」他透露預賽首戰外線6投0中後也曾找現在PLG富邦勇士新秀簡廷兆聊天，學長開導他「不能一場球心態都崩掉」，他也想到謝亞軒的名言「射手就是要不要臉一直投」，才有今天的破繭而出。

今天飆分前，黃信翔UBA得分沒突破過兩位數，111學年預賽前5戰也只上場2場、合計拿7分，今天打出代表作，健行教頭劉孟竹不意外，他說身高186公分的子弟兵本來有能力，但缺少自信，心態若能更堅強，未來會是很好的射手人選。

義守今天開賽打出14：2猛攻，健行暫停後馬上止血，首節打完20：20追平，第二節劉丞勳飆進壓哨外線後取得46：40領先，第三節高錦瑋和黃信翔再連飆外線，健行三節打完領先擴大到74：59。

義守第四節劉以道先飆兩記外線，蒲國倫也飆進打板外線，李宥麒3分08秒「3分打」得手後更追到85：90，但最後3分鐘得分再當機，最終仍讓健行以95：87打下6連勝。

「地主」今天下起三分雨，團隊外線33投19中，上半場就攻下22分的余祥平三分球9投7中飆進25分，外線5投3中的史承平也有13分。

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