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PLG／一度落後夢想家26分 勇士創聯盟最大分差逆轉秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士強森今天攻下23分、15籃板，還多次為了救球撲倒在地。圖／台北富邦勇士隊提供
勇士強森今天攻下23分、15籃板，還多次為了救球撲倒在地。圖／台北富邦勇士隊提供

前一場比賽在高雄17直播鋼鐵人主場止敗台北富邦勇士隊，今天繼續客場之旅來到台新夢想家隊主場，在第二節一度落後達到26分的情況下，富邦勇士在接下來兩節吹起反攻號角逆轉戰局，最終以90：87勝出，完成聯盟史上最大分差逆轉秀並收下2連勝。

勇士在苦吞二連敗後日前總算拿戰績墊底的鋼鐵人止敗，而今天他們也來到客場5連戰的最後一戰，不過作客夢想家主場在首節卻被對手狂轟猛炸拿下34分，第二節初夢想家更是延續火燙手感，將雙方差距擴大到26分。

不過第二節中段開始勇士進攻火力也逐步甦醒，先是洋將強森（Chris Johnson）單節拿下11分，第三節本土球員也挺身而出，包括洪楷傑、周桂羽單節合力拿下14分，反觀夢想家卻出現攻勢無預警熄火的狀況，單節團隊僅攻下13分，讓勇士反超比數。

第四節初勇士石博恩開節連得5分，一度將差距拉開，但是夢想家米勒、簡浩三分球連發再將比分拉進，而激烈的賽況也讓兩隊洋將強森、吉爾貝克（Brandon Gilbeck）一度為了爭球在地上打滾。

比賽最後31秒吉爾貝克籃下單打得手，夢想家追到1分差距，不過夢想家吳永盛防守犯規也將辛特力（Michael Singletary）在最後23秒送上罰球線，辛特力兩罰僅1中後，夢想家在倒數23秒取回球權，但卻被勇士防守成功擋下，迫使夢想家只能採取犯規戰術凍結時間。

關鍵時刻強森兩罰1中，勇士取得3分領先，夢想家剩下7.3秒執行最後一波進攻，但簡浩在面對防守的情況下倉促出手落空，最終勇士就以3分差距逆轉勝出，完成聯盟史上分差最大的逆轉勝，收下2連勝。

對於率領球隊完成戲劇化逆轉秀，勇士總教練許晉哲說：「其實我覺得球員都有共識，第一節大家都想跟著對方節奏走，拿到球都想自己打，第一節跟他們說什麼都沒用，所以落後分數多，但第二節就有提醒他們，球員也都執行得很好。」

富邦勇士 台新夢想家 強森

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