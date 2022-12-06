聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／大震撼！網媒爆林書豪即將加盟鋼鐵人 再掀台籃高潮

聯合新聞網／ 綜合報導
傳聞林書豪即將加盟P聯盟高雄鋼鐵人隊。 新華社
傳聞林書豪即將加盟P聯盟高雄鋼鐵人隊。 新華社

繼「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加盟T1聯盟桃園雲豹隊，掀起台灣一陣狂熱之後，如今又一波高潮再起，來的人並非「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)或是「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），而是具有台灣血統，曾在NBA紐約尼克隊締造「林來瘋」傳奇的林書豪，終於要回到台灣來打球了！據IG網路媒體「sport_midnight」今晚最新爆料，林書豪即將加入P聯盟的高雄鋼鐵人隊，這也符合之前一直在台灣籃球界的傳聞。

「sport_midnight」均能提前曝光球員的動向，成為台灣網友關注度相當高的網路媒體，今晚再度以合成照片的方式，指出林書豪將加入高雄鋼鐵人，隨即有超過3000多人按讚，也有超過150則留言。「不用看Howard了，可以看書豪了」、「鋼鐵人起飛？」、「買票了！」、「鋼鐵人總冠軍！」

林書豪今年從CBA(大陸甲A聯賽）北京首鋼隊釋出後，新一季最終落腳廣東龍獅隊，與台灣好手陳盈駿同隊，然而林書豪均是替補身分上場，成績表現並不理想。

先前台灣籃球界盛傳，林書豪是為了走完與大陸球鞋品牌的合約，才會一直留在大陸，其實他與台灣球隊已有默契，據說就是高雄鋼鐵人隊，而非與弟弟林書緯相同的新北國王隊。

自從霍華德來台之後，為台灣籃壇掀起風暴，不過，目前受到傷勢無法上場，如今林書豪若能確定來到台灣，勢必能帶動另一波高潮。

Instagram 林書豪 林書緯 鋼鐵人

相關新聞

PLG／大震撼！網媒爆林書豪即將加盟鋼鐵人 再掀台籃高潮

繼「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加盟T1聯盟桃園雲豹隊，掀起台灣一陣狂熱之後，如今又一波高潮再起，來的人並非「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)或是「矮湯」湯瑪斯（Isaia

T1聯盟／不是NBA球星是前中職巨砲 獵鷹邀請路易士來開球

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊日前在官方社群發文的神秘預告，引發球迷討論是否有NBA球星加盟，今天謎底揭曉，神秘的聲音來自人稱「...

PLG／一度落後夢想家26分 勇士創聯盟最大分差逆轉秀

前一場比賽在高雄17直播鋼鐵人主場止敗台北富邦勇士隊，今天繼續客場之旅來到台新夢想家隊主場，在第二節一度落後達到26分的...

UBA／簡賀語「咬牙」苦撐 助世新破百大勝高師

南下高雄打111學年富邦人壽UBA公開男一級預賽前，世新大學後衛簡賀語已經在台北抽了兩次神經，牙痛雖沒好轉，今天忍痛上場...

T1聯盟／胡凱翔比中指 獵鷹自行懲處罰2萬

台南台鋼獵鷹隊前鋒胡凱翔，昨天客場出戰台啤英熊隊的賽事比出中指，球團今天宣布，胡凱翔罰款2萬元，金額全數捐作公益。

T1聯盟／公開向霍華德道歉 歐尼爾：我亂講話被媽媽罵了

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前曾開酸桃園雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）在台灣的表現，不過近日他在節目上公開向其道歉，原因竟是被媽媽罵了。 歐尼爾曾於節

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。