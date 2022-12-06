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T1聯盟／不是NBA球星是前中職巨砲 獵鷹邀請路易士來開球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹將邀請台鋼雄鷹打擊教練路易士開球。圖／台南台鋼獵鷹提供
獵鷹將邀請台鋼雄鷹打擊教練路易士開球。圖／台南台鋼獵鷹提供

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊日前在官方社群發文的神秘預告，引發球迷討論是否有NBA球星加盟，今天謎底揭曉，神秘的聲音來自人稱「宇宙巨砲」的傳奇球星路易士，他目前在中華職棒台鋼雄鷹隊擔任打擊教練，即將在11日為獵鷹周末主場賽事開球。

曾經叱吒中職的路易士，於1994年加盟中華職棒，驚人的打擊能力擦亮「宇宙巨砲」招牌，堪稱史上最著名的洋砲與三壘手之一，選手生涯累積具備美國、台灣、日本、韓國、義大利、墨西哥等滿滿的國際經驗，退役後展開教練生涯，於美國職棒小聯盟、墨西哥聯盟執教，擁有超過10年的執教經驗。

新成軍的台鋼雄鷹聘請路易士擔任球隊打擊教練，為其闊別26年後重返中職，上月路易士隨隊到獵鷹主場開幕戰應援，隔周特別安排獵鷹到高雄澄清湖棒球場觀看「胞弟」台鋼雄鷹的自辦熱身賽，賽前邀請到總教練劉孟竹與德古拉，搭配路易士教練及林振賢教練開球，這周末期待在「宇宙巨砲」的加持之下能為獵鷹帶來好運。

中職 中華職棒 T1聯盟 桃園雲豹

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