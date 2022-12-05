T1聯盟／公開向霍華德道歉 歐尼爾：我亂講話被媽媽罵了

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前曾開酸桃園雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）在台灣的表現，不過近日他在節目上公開向其道歉，原因竟是被媽媽罵了。

歐尼爾曾於節目中表示，霍華德能屠殺台灣籃壇是很正常的，因為他就像在「假日健身房等級聯賽」打球，而「魔獸」也在直播中希望歐尼爾能放下偏見，來台灣打球看看就知道強度。

不過近期歐尼爾在節目中罕見道歉，他先向其餘兩位主持人表示，很抱歉他在感恩節未打電話向他們祝賀，接著再向霍華德隔空喊話：「我因為亂講話所以被媽媽罵了，所以霍華德先生我欠你一個道歉，我不會再傷害我們之間的感情了。」

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