聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／公開向霍華德道歉 歐尼爾：我亂講話被媽媽罵了
NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前曾開酸桃園雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）在台灣的表現，不過近日他在節目上公開向其道歉，原因竟是被媽媽罵了。
歐尼爾曾於節目中表示，霍華德能屠殺台灣籃壇是很正常的，因為他就像在「假日健身房等級聯賽」打球，而「魔獸」也在直播中希望歐尼爾能放下偏見，來台灣打球看看就知道強度。
不過近期歐尼爾在節目中罕見道歉，他先向其餘兩位主持人表示，很抱歉他在感恩節未打電話向他們祝賀，接著再向霍華德隔空喊話：「我因為亂講話所以被媽媽罵了，所以霍華德先生我欠你一個道歉，我不會再傷害我們之間的感情了。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言