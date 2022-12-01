UBA／原唱韋禮安指導 簡賀宇、張俊生飆唱〈如果可以〉

111年富邦人壽UBA公開男一級預賽昨天結束第一階段賽事，第二階段明天移師高雄義守大學登場，今天休兵日大專體育總會播出「UBA陪你實現人生清單」企劃第4集，由人氣創作歌手韋禮安帶著世新大學男籃隊簡賀宇和張俊生到錄音室錄製〈如果可以〉，讓兩位籃球男孩一圓歌手夢。

大專體總為傳遞111學年度精神，打造「UBA陪你實現人生清單」企劃，鼓勵選手勇於嘗試，如同口號抱持「絕對可以」的信心，簡賀宇和張俊生挑戰配唱，從練唱到錄音，過程讓他們直呼難度真的超高。

〈如果可以〉音域廣、原Key對男聲相對高，簡賀宇事前認為一個人沒辦法唱整首，張俊生則擔心高音上不去，瘋狂練習到喉嚨發炎。錄音當天，從試key就花了許多時間，為了加速確認甚至讓韋禮安直接起彈奏起鋼琴，最後以調降4 Key確認。

韋禮安從發聲練習到高音、合音技巧，專業又親切的引導，幫助兩人實現願望，而他們的初試啼聲也讓韋禮安稱讚：「這首歌已經這麼難，很厲害！怎麼可以會打籃球、又會唱歌！」

得知是原唱韋禮安來配唱時，簡賀宇當下很驚喜：「沒想到是請專業歌手來教我們。過程中他的教導方式讓我們感到很自然，收穫很多。」錄製過程中簡賀宇也不斷上訴想再唱一次，他說：「都讓最厲害的來配唱了，我一定要唱到最好啊！」

張俊生也覺得非常開心：「能夠讓偶像級別的歌手指導，我們也唱歌給他聽，真的非常難得。」

韋禮安在錄製結束後也幽默的表示：「我幫你們完成圓夢了！那換你們幫我圓夢了吧！我要灌籃！」

解鎖錄唱後，帶著正向面對挑戰的信心，讓他們兩位想再往前邁進。大一新鮮人張俊生笑說，唱完歌以後，另一個想完成的人生清單是到街頭表演樂器；而即將迎來個人首次UBA登場，他展現無所畏懼的強烈企圖心，希望能跟著球隊一起進步、團隊更強大，目標絕對是冠軍。

簡賀宇除了想重溫高中時的回憶，許願再唱一次小巨蛋之外，準備打UBA第四個賽季、身為隊長的他不給自己設定目標，「不猶豫，表現出來就是最好的一面。做不好的時候，更要相信自己，一定可以。」同時也霸氣喊話，本季要將世新大學男籃校史首冠抱回家。

富邦人壽UBA公開男一級B組預賽明天登場，包含世新大學、健行科大、義守大學、台灣藝大、高雄師大、文化大學、北市大學、台灣體大等8隊將進行循環對戰，屆時將由緯來體育台、MOD緯來精采台、LINE Today以及YouTube SSUtv共同播出。