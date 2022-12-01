CBA／林書豪拍影片吐槽CBA設施爛 遭網友開酸、官方罰款

今年轉戰CBA廣州龍獅的林書豪，日前貼出一段影片，吐槽CBA的設備簡陋，遭部分中國網友無情開嗆，林書豪也將這段影片刪掉。不過今日CBA官方卻做出懲處，林書豪將被罰款1萬人民幣（約新台幣43000元）。

由於中國政府仍採取嚴格的防疫政策，CBA也持續以「泡泡園區」的方式進行比賽。林書豪在影片中不滿的表示，「只有1台臥推椅、1台深蹲架，以及兩張椅子。你們相信這是重訓室？這是泡泡園區的生活，我在哪裡？這什麼垃圾？」

林書豪這段影片在中國社群平台微博上瘋傳，很多人酸他，「不滿意可以回NBA！」雖然林書豪趕緊刪除這段影片。但CBA官方今日仍發布公告，決定對林書豪的行為開罰。

CBA官方表示，「此行為違反聯賽相關規定，給聯賽和賽區造成不良影響。」「根據《中國男子籃球職業聯賽紀律準則》（簡稱《紀律準則》）第二章第二十三條第六款之規定，對廣州隊球員林書豪處以罰款人民幣1萬元的處罰。 罰款的繳納按照《紀律準則》第一章第十三條之規定辦理。」