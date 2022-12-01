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PLG／假帳號攻擊攻城獅？「獅黑召集令」要你球場見真章

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image source:新竹街口攻城獅 Hsinchu Jko Lioneers

文／林子洵

新竹街口攻城獅上個賽季突破外界質疑，以優異表現打破外界質疑，成功殺進總決賽，掀起球迷一陣熱潮，不過有讚美鼓勵難免也有批評討論，甚至遭受假帳號的惡意攻擊與酸言酸語，這次《DailyView網路溫度計》透過《Fanti 假帳號分析器》分析新竹街口攻城獅臉書粉專，從2021年4月到2022年11月的18篇貼文，發現留言區平均假帳號比例竟約有5~7％，幾乎都是情緒性攻擊發言。

假帳號比例平均約為5~7%

利用《Fanti 假帳號分析器》分析數據可以發現，整體假帳號比例約為5~7%。最高出現在「跨聯盟輸球賽後社群貼文」的發文，假帳號比例高達7.47%，最低比例則為「風城雙塔降臨」，僅有2.75％的假帳號比例。

 image source：大數據公司

假帳號比例高峰為7.47%

2022年9月20日，攻城獅在跨聯盟邀請賽中與SBL台灣銀行進行比賽。攻城獅一路領先，甚至與對方比數拉到20分差距，卻在最後關頭意外連續失分，遭對方逆轉勝，許多球迷到粉專評論賽事表達不滿，該篇文章的假帳號比例來到高點7.47%，大多為加強負面風向的搧風點火，假帳號負面情緒更是來到40％，為4月到11月的最高峰。

分析時間內的五次假帳號比例高峰，除了上述事件之外，分別為教練林冠綸續約（7.04%）、球員吳岱豪衝突事件（6.99%）、攻城獅對抗新北國王五戰三勝季後賽最終決勝場（6.49%）、攻城獅領航猿之戰發生衝突（6.27%）等。

假帳號比例低谷僅有2.75%

2022年8月5日攻城獅宣布被譽為「禁區神獸」辛巴將於新賽季霸氣回歸，與「黃金左手」阿提諾組成風城雙塔，誓言成為PLG最兇猛禁區戰力，該篇的留言高達649則，假帳號比例僅有2.75%，假帳號負面情緒比例6.25%，創下分析時間內最低的假帳號比例與假帳號負面情緒比例。

分析時間內的五次假帳號比例低谷，除了上述事件之外，分別為攻城獅釋出球員成力煥（3％）、跨聯盟賽事敗給中信特攻（4％）、第二季總冠軍賽Game4吞敗（4.55%），以及新北國王球員戴維斯身分認定風波聯合聲明文（4.80%）等。

 「負面情緒比例」大多大於「正面情緒比例」

另外，同樣以《Fanti 假帳號分析器》來看，假帳號的負面情緒比例高峰為「攻城獅領航猿之戰發生衝突」攻城獅球團發布聲明與聯盟懲處，負面情緒比例高達51.16%，與正面情緒比例8.72%相差了42.44％；第二高峰則為11月13日的比賽相關宣傳發文，負面情緒比例為50%，與正面情緒比例7.14%相差了42.86%。

 image source：大數據公司

18篇貼文中，共有13篇的假帳號負面情緒比例大於正面情緒比例，甚至有2篇負面情緒比例超過50％，且還有9篇貼文負面與正面情緒比例差異達到15％以上，顯示出大多數的假帳號留言較為負面與情緒化。

「獅黑召集令」歡迎各界球場見

實際透過《Fanti 假帳號分析器》調查後，可發現新竹街口攻城獅的粉絲專頁有部分假帳號的存在，會作出較為情緒化與負面的評論，來刺激真實帳號的留言風向。這次攻城獅球團首創「獅黑召集令」主題日，不論你是獅迷還是獅黑，歡迎「所有在乎攻城獅的球迷」一起球場見！

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