UBA／接到「魔獸」助攻 游艾喆秀外線成果

NBA巨星「魔獸」霍華德今天和T1聯盟桃園永豐雲豹隊友一同現身輔仁大學中美堂，成111學年富邦人壽UBA公開男一級預賽最大咖觀眾，他除和朋友討論政治大學當家後衛游艾喆突破動作，中場休息時還「助攻」給練外線的游艾喆，讓連兩年的UBA助攻王展現苦練的外線成果。

飆進外線的游艾喆，從能仁家商到政治大學已經連拿4座冠軍，但外線始終是罩門，今天在霍華德注視下飆進外線，他透露苦練下三分球和前兩年已有進步，「他拿到球就和我對到眼，沒想太多，就當熱身出手。」他笑說真的沒多想，反倒是一旁的隊友林勵問他「是不是壓力」很大，讓他反虧隊友「不想接到球」。

政大今天全員上陣都有得分，以99：57擊敗萬能科大，第一階段7戰都收下勝場，今天傳出5助攻的游艾喆說：「今年很多新生，不管是外籍生或（宋）昕澔、（吳）志鍇，以戰養戰，用比賽去磨合。」

霍華德今天第二節進場引起全場騷動，政大教頭陳子威特別叫一個暫停讓球員、球迷將專注力放到「魔獸」身上，游艾喆也坦言多少有被影響，「球迷聲音和平常比賽節奏不同，就知道他到了。那時死球，有瞄一下，他來台灣掀起一波熱潮，真的是NBA巨星等級，到去年還在打NBA，真的很特別。」