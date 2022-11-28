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SBL／參賽名單出爐 同季不得登錄其他聯盟洋將

中央社／ 台北28日電
SBL參賽名單出爐，左二為蓋比 報系資料照
SBL參賽名單出爐，左二為蓋比 報系資料照

超級籃球聯賽（SBL）、女子超級籃球聯賽（WSBL）參賽職隊員名單今天出爐，中華民國籃球協會說，洋將大限訂於明年4月17日，但不得登錄2022-23球季曾在其他聯盟出賽過洋將。

2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL賽事合併舉行，預計2023年1月7日將於輔仁大學體育館揭開序幕。

中華民國籃球協會今天發布新聞稿公布各隊參賽名單，其中本土球員（含華裔、外籍生）經領隊會議確認後，名單不得再異動。

台元女籃上季延攬華裔球員宋佩欣，成為WSBL開放華裔球員參賽以來，首名適用的球員，本季將繼續披上台元戰袍，其他3隊本季則未跟進。

台啤今年SBL選秀會首輪選進來自奈及利亞的外籍生蓋比，也登錄在新賽季出賽名單，為隊史首名外籍生。

至於SBL洋將大限部分，籃協指出，訂在2023年4月17日，登錄截止日前，各隊可於下一週比賽前來函申請更換人選，但不得登錄2022-23球季台灣職籃P.LEAGUE+及T1聯盟出賽過的外籍球員。

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