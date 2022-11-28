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PLG／夢想家不滿裁判、賽後拒握手 國王GM毛加恩痛批沒品

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩。 摘自毛加恩instagram
新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩。 摘自毛加恩instagram

新北國王昨(27日)在主場迎戰夢想家，遭對手血洗，以82：102輸球，賽後球隊GM毛加恩在個人Instagram發布限時動態，痛批夢想家隊總教練朱利爾斯（Kyle Julius）實在太沒品。

毛加恩賽後抒發對朱利爾斯的不滿，他寫道：「還真沒看過一個總教練整場一直對客隊球員罵髒話。不滿裁判贏球還不跟我們握手就走掉，這樣沒品的人是你們總教練。只贏了一場球，但失去了任何有可能得到的尊重。Goog job.」目前該則限時動態已刪除。

昨天的比賽中雙方火藥味濃厚，其中夢想家隊洋將波因特與國王隊曼尼高在一次籃下肢體碰撞後起口角，波因特因此被驅逐出場，夢想家後衛吳家駿更因對著裁判比出「搓手指」的動作，暗指裁判不公，遭聯盟開罰1萬5000元。

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