T1聯盟／體驗台灣髮廊辮子差點被理掉 霍華德喊「Oh my God！」
桃園永豐雲豹隊洋將霍華德，近期休兵2周，不過他仍持續在社群媒體上直播、發文分享生活點滴，並與粉絲們互動。日前他體驗「台式理髮」，他似乎對成果不太滿意，害怕地直要設計師停手，更大喊「Oh my God！」逗樂粉絲。
霍華德近日在髮廊理髮時，疑似因為設計師與自己想要的造型不同，令他直呼相當可怕，還將自己比喻成童話故事主角：「你們看我的髮型，我的天!我的髮際線，他給我一直往上推！我的髮線都變高了，我差點就變成傑克的豌豆，我的額頭從來沒這麼空曠過。」
此外當他發現設計師快剪到他心愛的辮子時，趕緊向旁人學了一句「停止」，才免於落髮，因而讓他多學了一句中文。
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