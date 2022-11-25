PLG／國王開季4連勝寫隊史紀錄 賞富邦勇士2連敗

開季3連勝的新北國王隊今天在主場與衛冕軍台北富邦勇士隊上演本賽季的首度交手，國王在全隊6人得分上雙下，最終就以104：89賞給富邦勇士2連敗，國王則是拿下破隊史紀錄的開季4連勝。

儘管今年季前因為洋將的異動，讓新北國王一度不被看好，不過開季後他們卻打出亮眼佳績，拉出一波3連勝，且每一場比賽勝分都在雙位數。

而今天在主場新莊體育館遭遇富邦勇士，國王也再度展現多點開花的攻勢，尤其是今年休賽季期間透過交易案從富邦勇士轉戰國王的後衛林書緯，在首度出戰前東家的比賽中，於第一節就展現好手感拿下7分，上半場國王也展現多點開花的攻勢，包括牧倫斯（Byron Mullens）、簡祐哲與戴維斯都有雙位數得分表現，也幫助國王取得7分領先。

下半場富邦勇士卻出現攻勢斷電的狀況，後兩節賽事合計僅拿下35分，而國王的進攻火力雖然也不如上半場，但最終仍是以15分差距拿下開季4連勝，富邦勇士則是苦吞2連敗。

國王今天共6人得分來到雙位數，其中牧倫斯進帳23分、10籃板，林書緯則有13分、3抄截，李愷諺16分、4助攻，至於勇士僅有洋將強森（Chris Johnson）與周桂羽得分上雙。