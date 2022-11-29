T1聯盟／真‧魔獸降臨台灣 初登場38分25籃板演出驚天逆轉秀

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「T1 League」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的球隊與球員。

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）宣佈來台加盟桃園雲豹，成為近期台灣籃球圈最不可思議的震撼彈，消息一出迅速在網路上掀起熱議，引爆關於T1 League的討論聲量。

聲量版圖大洗牌 「魔獸」加盟雲豹點燃社群聲量

▲ 2022-23賽季 T1 League 球隊 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「桃園永豐雲豹」在近期先後因為「總ㄟ親自下來打」跟「魔獸霍華德加盟」，而成為社群熱焦點，許多網友對於雲豹總經理蘇翊傑復出打球備感意外，直呼從未看過總經理親自下場「教育」年輕人，然而在網友震撼之餘，更爆炸性的消息還在後頭：前NBA狀元霍華德宣布加入桃園雲豹！消息立刻引發社群熱議「台籃史上最高等級球員欸」、「這操作可以，馬上買票進場支持了」等，迅速成為T1 League本季最受矚目的球隊之一。

另外，「新北中信特攻」因在休賽季從PLG挖角綽號大房東的曾文鼎加入，而受到網友的熱議，紛紛對於球隊展現的競爭力相當看好，頗有問鼎本季總冠軍之勢。「臺南台鋼獵鷹」、「台中太陽」則是分別在選秀會上選進潛力新人谷毛唯嘉、白薩，兩人也分別在熱身賽、跨聯盟邀請賽中展現高超球技，因而引起社群討論，讓網友對球隊的潛力與未來發展備感期待。

「霍華德」準大三元演出不可思議逆轉秀 「阿巴西」同場狂飆51分引發熱議

▲ TOP8熱議 T1 League 球員 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

台灣職籃史上最大咖洋將的「霍華德」在近日迎來主場初登板，吸引無數球迷網友的矚目，在首戰便以38分、25籃板、9助攻的準大三元數據率隊逆轉新北中信特攻，而霍華德的誇張表現也立刻在網上引爆討論，如「延長賽空接爆扣真的超帥，彷彿回到顛峰」、「NBA等級的根本守不住啊」等。而與霍華德對位的「曾文鼎」也獲得不少討論，曾文鼎更在賽後提到「真的沒碰過霍華德這種等級的」，引起網友熱烈迴響，表示雖然曾文鼎無法有效單防霍華德，但仍然呈現給觀眾一場精彩的對決，令人大飽眼福。除此之外，「阿巴西」與霍華德同場競技絲毫不落下風，全場狂飆51分的精彩表現也引起網友的熱議，而「林韋翰」則是冷靜組織球隊進攻，甚至拼戰到一度抽筋，永不放棄的精神也獲得廣大球迷的支持與討論。

另外，身兼經理與球員的「蘇翊傑」被問及復出原因時，表示想透過自己的實戰經驗來幫助球隊成長，因此吸引許多球迷，透過留言表達對其的支持與期待。最後，「白薩」、「谷毛唯嘉」則是本屆選秀會上的亮點，兩者都是曾在UBA大殺四方的優秀球員，因此許多網友紛紛投以期待目光，對兩位選手是否能將籃球技巧無縫轉換至職業賽場十分關注，因而也引發不少討論聲量。

霍華德來台打球，不僅帶動網路聲量快速成長，也點燃台灣廣大球迷的熱血與激情，甚至還帶動起球賽流程、球場設備等軟硬體上的升級，關注度、討論度的提升也能讓台灣職業籃球環境變得更好、更具吸引力，邁向嶄新的里程碑。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》