UBA／205公分長人加入 國體勝場開張

不同於多隊有外籍生助拳，UBA上學年第8的國體大仍以純本土應戰，今天111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽雖以73：48擊敗中興大學，新年度球季入袋，教練桑茂森對可能的「降級」危機仍憂心忡忡，盼健行科大降轉到國體的205公分長人王晟霖突破，扛起國體大內線。

桑茂森提到，本土要再加油，今天上半場十幾分優勢，瞬間消失，國體大得自我檢討，因上季後畢業及異動7人，包括韓杰諭、郭翰選秀上榜，舊將雖還有11人，整個暑假的盃賽卻只贏兩場，長耀盃OT贏中興1分，另是登峰造極贏陣容不齊的義守，所以多半時間是找高中隊進行練習賽。

話鋒一轉，桑茂森說，本季初來乍到的王晟霖，習慣過往高中在能仁、大學在健行都只是配角，因而來國體後仍缺乏霸氣，這點肯定要改，多給他主動、出擊、強攻任務，兩年時間也即畢業前，盼王晟霖打出自己的名號。

對教練的殷殷期待，王晟霖說，決定離開健行後，一個月的空窗期很難熬，最後選擇相信桑教練、相信國體隊友。他透露，高中恩師「小羊哥」林正明對他到國體表示支持，因是另一個機會，肯定要自我挑戰。

「小羊哥就像我的乾爹，每周都有跟他通電話，他在我的籃球生涯，扮重要角色，現到國體來，不能讓他失望。」王晟霖說以前自己屬功能性球員，現到國體，多了主動進攻的新任務，感覺大不同，尤其教練了解他，要他強勢進攻，特別是釋放壓力，別再自我壓抑。

「肯定有壓力，因到新球隊來，大家都放大在看，自己不想被看扁，得更努力、付出，而除扛他隊外援，又要試著投三分球，都不是容易的事，但無論如何，一定要改變、突破。」他今天替補10分鐘攻下5分7籃板2阻攻，效率不錯。

國體陳力生、黃偉程各13分，大一菜鳥中鋒胡晉豪12分，陳冠中11分，謝承諳4分12籃板；中興只打半場好球，大五「一哥」王聖翔12分，蔣至昇7分11籃板。