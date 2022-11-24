T1聯盟／官方幽默影片回擊歐尼爾 網友大讚：行銷有進步

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）代表桃園永豐雲豹首秀表現亮眼，沒想到卻遭NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）開酸，認為T1聯盟球員的身高不高，魔獸打得好是應該的。今天T1官方IG秀出影片反擊，剪輯本土後衛出色的表現，還不忘標註歐尼爾的帳號。

當歐尼爾被問到霍華德的表現時，他笑著回答：「他的對手只有5呎8吋（約173公分），拿到30分是應該的。」他甚至還補酸，「T1聯盟就像去健身聯盟健身一樣輕鬆。」

此話一出，引發台灣網友熱議，今日T1聯盟也剪輯一支影片，放上官方IG並寫道，「All kinds of 5"8」，也不忘標記歐尼爾的帳號。影片內容包含台啤英熊蔣淯安、中信特攻林韋翰及台鋼獵鷹谷毛唯嘉的精彩好球，另外還將防守球員的臉都修圖成歐尼爾的臉。

此影片獲得大批網友支持，認為這支影片相當幽默，T1聯盟的行銷有進步，希望能被歐尼爾看見，紅到國外。