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UBA／衛冕軍添新星宋昕澔 陳子威：和游艾喆絕配

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宋昕澔成衛冕軍政大即戰力。圖／大專體育總會提供
宋昕澔成衛冕軍政大即戰力。圖／大專體育總會提供

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段今天點燃戰火，輔大中美堂登場的開幕戰饒富意義，尋求三連霸的政治大學面對暌違10季打一級的中興大學，衛冕軍靠第三節27：2的海嘯攻勢徹底拉開差距，最終95：43出線，跨季17連勝入袋。

來自HBL名門南山高中的「新人王」熱門宋昕澔，UBA處女秀替補上陣，出賽17分鐘拿8分、4助攻，第二節和主控游艾喆合演絕妙的地板傳球連線，成比賽一大亮點。

送出4助攻的游艾喆說，自己出身能仁，和宋昕澔雖不同系統，但現在同屬「雄鷹」男籃成員，搭配肯定沒問題；今年除率隊挑戰3連霸，游艾喆也有機會挑戰助攻王和抄截王的雙料「3連霸」。

宋昕澔和南山隊友吳志鍇是今年衛冕軍唯2的本土新生，兩人都是即戰力，政大教練陳子威更形容游艾喆和宋昕澔堪稱「絕配」；宋昕澔也說，暑假開始和游艾喆合作愉快，今年要力拚再捧金盃。

UBA公開一級預賽共有4階段，今天輔大中美堂展開第一階段，第二階段下月將移師高雄義守大學。政大預賽第四階段最終戰將和前兩季的冠軍戰對手世新大學交手，同時是「宋吳配」與世新超級新生陳將双、張俊生，繼上季HBL冠軍賽南山和光復高中後的再度對決。

高中最終戰飲恨的宋昕澔說，這次肯定要扳回一城。

宋昕澔 UBA HBL

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