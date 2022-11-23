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T1聯盟／你也來得38分試試！ 魔獸怒回歐尼爾：這是嫉妒

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德開直播爆氣回應歐尼爾。 聯合報系資料照
霍華德開直播爆氣回應歐尼爾。 聯合報系資料照

魔獸霍華德（Dwight Howard）加盟雲豹後首戰表現亮眼，不過NBA傳奇中鋒「鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）卻不以為然，認為「在這聯盟拿30分是應該的」，對此霍華德開直播爆氣回應：「請停止攻擊言論」。

歐尼爾先是說「面對5呎8吋(約173公分)的球員，拿下30多分是應該的。」再來更是直接酸T1像是健身聯盟「他就像在那裡鍛鍊一樣簡單。」對此霍華德開直播回應，語氣相當生氣。

他直接對歐尼爾「我們知道你有多厲害、多有錢，很多人都想變成你，你卻在這邊發表攻擊言論？」並且說「你曾經是超人，但現在超人卻在發表攻擊言論？」，鄭重道「不要這樣說我的隊友和台灣人，這是非常不尊重的」。

他也直接説或許你太「大尾」，但你可以自己過來這個聯盟，過來得38分，這樣你就可以說你自己了，強調開玩笑和仇恨言論是不一樣的，他也喜歡開玩笑，但這不是玩笑，而是仇恨言論，是在嫉妒，「請停止一切仇恨言論」。

魔獸 霍華德 歐尼爾

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