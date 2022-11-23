聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／你也來得38分試試！ 魔獸怒回歐尼爾：這是嫉妒
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟雲豹後首戰表現亮眼，不過NBA傳奇中鋒「鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）卻不以為然，認為「在這聯盟拿30分是應該的」，對此霍華德開直播爆氣回應：「請停止攻擊言論」。
歐尼爾先是說「面對5呎8吋(約173公分)的球員，拿下30多分是應該的。」再來更是直接酸T1像是健身聯盟「他就像在那裡鍛鍊一樣簡單。」對此霍華德開直播回應，語氣相當生氣。
他直接對歐尼爾「我們知道你有多厲害、多有錢，很多人都想變成你，你卻在這邊發表攻擊言論？」並且說「你曾經是超人，但現在超人卻在發表攻擊言論？」，鄭重道「不要這樣說我的隊友和台灣人，這是非常不尊重的」。
他也直接説或許你太「大尾」，但你可以自己過來這個聯盟，過來得38分，這樣你就可以說你自己了，強調開玩笑和仇恨言論是不一樣的，他也喜歡開玩笑，但這不是玩笑，而是仇恨言論，是在嫉妒，「請停止一切仇恨言論」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言