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CBA／看好陳盈駿再進化 林書豪：他是聯盟前三的控衛

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪大讚陳盈駿是聯盟前三的控衛。 截圖自／林書豪微博
林書豪大讚陳盈駿是聯盟前三的控衛。 截圖自／林書豪微博

林書豪本季加盟CBA，和台灣好手陳盈駿同在廣州龍獅隊，日前他發佈訓練影片，大讚陳盈駿是CBA前三的控球後衛，且目前還沒到他最好的狀態，提供了兩個細節，讓陳盈駿更上一層樓。

林書豪在休賽季時發佈訓練影片，此次是和陳盈駿一起練球，開頭就表示他認為陳盈駿是聯盟前三的後衛，並且年紀小，還有很多時間可以表現的更好，他針對過去的觀察，提出了兩個建議。

首先針對他拋投或上籃前習慣雙腳落地才發動攻擊，建議他如果遇到較高內線球員時，可以在雙腳落地前找到時機出手，在對手正要去跳的時候，球就已經進到籃筐了。

另外，林書豪針對陳盈駿往左邊準備投籃時腳步，他建議球到左邊後就可急停後將球投出，讓出手時間更快，建議他往哪邊走就要注意腳步的邏輯，不要腳步牽制而耽誤出手時間。

陳盈駿也在最後表示，林書豪在比賽場上、訓練都在觀察每個球員，而且觀察的相當細膩，在訓練時也都會給大家建議，他也說會好好回去訓練這兩個技巧，林書豪也大力誇讚「很榮幸能看到他每天都這麼努力地訓練，一流的競爭者，非常好的人。」

29歲的陳盈駿是龍獅隊的主力控球後衛，他本季出賽9場，平均出賽40分鐘，平均拿下19.1分、7.4助攻，4.9籃板。林書豪部分目前只出賽4場，上場時間僅8分鐘，平均每場得3.5分、0.5助攻、0.5籃板，雖多的時間都在板凳，但仍會細心觀察，幫助隊友及球隊。

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