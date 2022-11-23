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T1聯盟／接觸NBA明星卡森斯？ 高雄海神否認：網路傳言

中央社／ 台北23日電
有網路媒體指出T1高雄全家海神將簽下明星中鋒卡森斯，海神隊出面否認。 法新社
有網路媒體指出T1高雄全家海神將簽下明星中鋒卡森斯，海神隊出面否認。 法新社

「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹帶來效應，其他球隊也有意延攬NBA球星，有網路媒體指出T1高雄全家海神將簽下明星中鋒卡森斯，海神說，屬網路傳言，台南台鋼獵鷹則未明確表態。

「魔獸」霍華德披上台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，也讓所屬球隊人氣大增，T1聯盟其他球隊也有意跟進，除了台南台鋼獵鷹接觸「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）外，台中太陽則與後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）接洽中。

網路媒體傳出T1聯盟衛冕軍高雄全家海神也有動作，鎖定明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），至於雙方是否有接觸，海神球團表示，為一般網路傳言，以官方訊息為主。

台鋼獵鷹在除了安東尼之外，也多方接觸其他人選，柯森斯是否同樣在名單內，獵鷹球團並未明確表態。球團表示：「現在不會透露補了誰或與誰接觸，每個都會積極爭取，有好消息會再對外公布。」

現年32歲的卡森斯身高208公分，2010年參加NBA選秀會，在首輪第5順位被沙加緬度國王選中，還曾效力於紐奧良鵜鶘、金州勇士、休士頓火箭、洛杉磯快艇、丹佛金塊。

卡森斯4度入選NBA全明星賽，生涯在NBA出賽654場，場均19.6分、10.2籃板、3助攻、1.1阻攻、1.3抄截，最近一次出賽則是在2021-2022年賽季。

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