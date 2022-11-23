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T1聯盟／又有大咖？傳NBA明星中鋒「表弟」卡森斯將來台

聯合新聞網／ 綜合報導
傳「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）將來台獻技。 歐新社
傳「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）將來台獻技。 歐新社

「魔獸效應」延續，繼霍華德（Dwight Howard）重磅加盟後，又傳出有NBA球星有意來台，知名體育媒體人李亦伸發文表示「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也要來了。

據《TVBS》報導，多名球界人士證實有一南部球隊正在和卡森斯接觸，並且有得到他的回應。李亦伸也在臉書發文表示「表弟要來了」魔獸+表弟台灣職籃真的會超級熱鬧，最後寫下「如果傳聞是真的...期待」。

魔獸霍華德加盟後，可謂成為台灣的「宣傳大使」經常在社群帳號上分享在台動態，也會開直播與球迷互動、大啖台灣美食，並向大眾宣傳「快來台灣」讓人期待這波「魔獸效應」還能吸引到誰。

現今32歲的卡森斯於2010年選秀會第五順位被國王挑中，效力6個賽季後轉戰鵜鶘，也打出了生涯年，並且四度入選明星賽。然而在巔峰時卻傳出傷情，先是阿基里斯腱斷裂，後又有左腳股四頭肌撕裂、前十字韌帶撕裂，復出後不如過去身手，開始在NBA各隊流浪。

卡森斯曾在上季短暫效力於公鹿和金塊，上賽季兩隊合計出賽48場，平均每場出賽15分鐘，平均得9分及抓下5.6籃板，至於本賽季目前尚未找到落腳處，現又傳出可能來台，備受期待。

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