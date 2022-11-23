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T1聯盟／魔獸直播大吐心聲 駁斥外界批評台灣職籃水準差

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）開直播分享自己旅台經驗。 聯合報系資料照
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）開直播分享自己旅台經驗。 聯合報系資料照

霍華德（Dwight Howard）加盟桃園雲豹引發「魔獸風潮」，首戰就有準大三元的好表現，卻引起外界批評台灣籃球聯盟是「幼稚園等級」，對此霍華德在直播中霸氣護航「我的隊友很好」，在談論到P+聯盟時，也表示雙方不是「競爭」關係。

霍華德在（22）日開直播，大談此次來台的旅外經驗，當談到外界批評台灣職籃水準很差時，他表示不能接受，並進一步解釋，雖然這裡很多人沒有在NBA打過球，但仍是齊聚各地來的好手，NBA只有450人的名額，不能因為沒有進入過NBA，就斷定是沒有才華或是不優秀，只能說不適合，並且也表示「我的隊友很好」、「大家都在想著怎麼變更好」。

魔獸也表示，從來沒想過會有這樣子的經驗，首場比賽有將近60萬人收看，他和隊友都相當的興奮，也覺得比賽現場非常熱絡。而對於自己「從一號位打到五號位」這件事，魔獸表示「從高中以來就沒有那麼自由過，沒想到可以投三分」。

此外他也談到了P+聯盟，他說他知道外界普遍視兩個聯盟為「競爭」關係，他表示不管是哪個聯盟，他都採取正面態度，他認為「我們沒有在『競爭』，我們有相同的目標」不分種族及其他，大家都是在散播愛。

直播中他也談到他在台灣的生活，有網友問他「吃過臭豆腐了嗎？」他回覆「吃過了，很好吃」，也談到這裡的生活相當豐富，「每一秒都不覺得無聊」可以躺著看電影，吃著世界上最好的水果。

魔獸也感性表示，在效力NBA18年來，沒想過會在NBA以外的地方打球，也沒想過會旅外，但是他表示這真的是非常精彩的經驗，如果有人想來，真的不要害怕。

霍華德 魔獸

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